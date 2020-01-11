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Юрий Темирканов посвятит концерт в Петербургской филармонии памяти Мариса Янсонса

На концерте прозвучат "Песни об умерших детях" Густава Малера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Темирканов и немецкий баритон Маттиас Герне посвятят воскресный концерт в Большом зале Филармонии памяти дирижера с мировым именем Мариса Янсонса, ушедшего из жизни в декабре прошлого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя этой концертной организации Евгений Петровский.

"Марис Янсонс, работая за рубежом, всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией, где его первый концерт состоялся 9 марта 1968 года, когда ему было 25 лет. Здесь в декабре минувшего года мы и простились с этим выдающимся дирижером, о ставившим о себе светлую и благодарную память", - сказал Евгений Петровский, напомнивший, что 14 января дирижеру исполнилось бы 77 лет.

На концерте, посвященном памяти Янсонса, прозвучат "Песни об умерших детях" Густава Малера. Ключом к пониманию вокального цикла, написанного на стихи Фридриха Рюккерта, служит возникающая в самом конце мелодия из заключительной части Третьей симфонии Малера, которую автор озаглавил "Что мне рассказывает любовь". Также в этот вечер в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии прозвучит Четвертая симфония Брамса.

Марис Янсонс с середины 1950-х годов был тесно связан с Ленинградской филармонией, где работал его отец - дирижер Арвид Янсонс. За полвека Янсонс-сын представил в Большом и Малом залах филармонии около 200 программ. Две из них он подготовил специально к юбилейным датам своего старшего коллеги Юрия Темирканова. Последнее выступление Мариса Янсонса в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоялось 8 февраля 2019 года и было посвящено 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, с которым дирижера связывали теплые отношения.

Более 10 лет Янсонс возглавляя Королевский оркестр Концертгебау и более 15 лет стоя во главе Симфонического оркестра Баварского радио.

Теги
РоссияТемирканов, Юрий Хатуевич
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