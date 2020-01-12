Театр "Современник" выпускает спектакль по пьесам драматурга-абсурдиста Дмитрия Данилова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представит в воскресенье на своей Другой сцене первую премьеру 2020 года. Это будет спектакль "Что вы делали вчера вечером?" по пьесам современного драматурга-абсурдиста Дмитрия Данилова в постановке молодого режиссера Андрея Маника, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Несколько лет назад прозаик Дмитрий Данилов буквально ошарашил театральную Россию двумя своими первыми пьесами "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой". Сегодня их играют и в столицах, и в провинции. Данилова по праву называют "русским абсурдистом" и находят в его творчестве влияние Венедикта Ерофеева", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, сотрудничество Данилова с "Современником" началось в прошлом сезоне в рамках проекта "Поиск", инициированного молодой труппой театра. Тогда Данилов отдал свою третью пьесу "Свидетельские показания" именно "Современнику", ее постановку осуществил молодой режиссер, выпускник режиссерского факультета ГИТИС (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова) Андрей Маник.

"Свидетельские показания" играли на Другой сцене "Современника" несколько месяцев в рамках проекта "Поиск", - уточнила представитель пресс-службы. - С появлением второго текста театру стало понятно, что пришло время для премьеры полноценного спектакля. Имя ему дала новая пьеса Данилова "Что вы делали вчера вечером?". А режиссером постановки стал все тот же Андрей Маник".

Как пояснили в пресс-службе, из двух пьес получилась острая, эксцентричная, заставляющая смеяться история, играя которую артисты театра пытаются ответить на сущностные для всех нас вопросы. Автор предлагает уникальный драматургический язык, который провоцирует создателей спектакля на поиск особого способа существования актеров. В постановке заняты Дарья Белоусова, Марина Лебедева, Полина Пахомова, Полина Рашкина, Николай Клямчук, Илья Лыков, Дмитрий Смолев, Георгий Токаев, Игорь Царегородцев, Семен Шомин. За полтора часа спектакля каждый из исполнителей сыграет по несколько ролей.