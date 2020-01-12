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На Алтае отметили 150-летний юбилей художника-пейзажиста Григория Чорос-Гуркина

В регионе организовали выставки и образовательные программы для всех желающих

ТАСС, 12 января. Память известного алтайского художника, литератора и политического деятеля Григория Чорос-Гуркина почтили в день его 150-летия на родине в Республике Алтай. В регионе прошли многочисленные торжественные мероприятия, в том числе митинг памяти художника, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"12 января Республика Алтай отмечает 150-летие со дня рождения известнейшего алтайского художника, общественного деятеля Григория Чорос-Гуркина. Глава региона Олег Хорохордин подчеркнул, что Гуркин был крупнейшей фигурой своего времени, выдающимся политическим деятелем, просветителем, многие годы считался самым популярным живописцем Сибири. Для нашего региона Гуркин - символ единства всех народов, живущих в Республике Алтай", - сообщает пресс-служба правительства региона.

В память о художнике в воскресенье прошли многочисленные мероприятия, в их числе митинг, на котором побывали около 600 человек. Состоялись выставки и образовательные программы, посвященные жизни и творчеству художника. По данным Минкультуры региона, 12 января в Национальном драмтеатре имени П. В. Кучияк представлен спектакль "Восхождение на Хан Алтай", посвященный 150-летию пейзажиста. Спектакль рассказывает о трагической судьбе художника, связанной с переломным моментом в истории страны, временем предвоенных репрессий.

Юбилейные торжества в Горном Алтае посетили потомки художника - правнук и праправнучка Гуркина Владимир и Кристина Михайловы-Штерн. По словам правнучки, приехавшей на родину Гуркина впервые, для нее большая гордость, что их предка помнит и чтит народ Алтая. Наследие Гуркина, расстрелянного в 1937 году по обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в пользу Японии, долгое время было под запретом и даже уничтожалось.

Для национального музея имени А. В. Анохина, где находится самая большая экспозиция картин художника, стала большим подарком от родственников живописца тетрадь-дневник Чорос-Гуркина 1916 года, которую они передали в музей. В тетради есть стихи художника об Алтае.

В Горном Алтае сохраняют память о знаменитом земляке. Именем Гуркина названы сквер и улица в городе Горно-Алтайске, колледж культуры и искусства, школа, вручаются премии его имени, реконструируется музей-усадьба Гуркина в селе Анос.

О Григории Чорос-Гуркине

Григорий Чорос-Гуркин - основоположник изобразительного искусства Горного Алтая, учился у известного русского художника Ивана Шишкина. Гуркин родился в селе Улала в 1870 году, он - потомок теленгетского хана Конная, представитель рода Чорос. Пейзажист стал один из первых профессиональных художников среди коренных народов Сибири. С 1903 до 1937 года жил и работал в селе Анос, где были созданы самые известные его полотна - "Озеро горных духов", "Хан-Алтай", "Корона Катуни" и многие другие, где он с огромной тщательностью передал красоту алтайских гор.

Чорос-Гуркин участвовал в выставках Товарищества передвижников, его произведения выставлялись в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Томске, в советское время - в Новосибирске и Москве. В 1937 году Чорос-Гуркин был признан "врагом народа" и расстрелян.

Сейчас самые ценные полотна мастера хранятся в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алайске. В селе Анос расположена усадьба художника, состоящая из жилого дома, мастерской и шестигранного аила. Во время войны ее разобрали на дрова. Там действует большая экспозиция, где выставлены библиографические материалы, репродукции картин и личные вещи мастера.

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РоссияАлтай
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