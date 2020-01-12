"Холоп" обогнал "Т-34" по кассовым сборам в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фильм "Холоп",который вышел в прокат 26 декабря, собрал в российском прокате более 2,31 млрд рублей, обогнав другую отечественную ленту "Т- 34", собравшую за 2019 год 2,27 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Главные роли в фильме "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин) и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Лента режиссера Алексея Сидорова "Т-34" о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны вышла 27 декабря 2018 года в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появилась 1 января 2019 года. Главные роли исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.