СМИ: у "Молчания ягнят" появится спин-офф

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф культового триллера "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1991). Как сообщил журнал Variety, главным героем проекта снова станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

По информации издания, действие сериала будет происходить в 1993 году - спустя год после событий, произошедших в "Молчании ягнят". Кларисса Старлинг вернется к опасной работе, чтобы преследовать серийных убийц и сексуальных маньяков на фоне сложной политической игры в Вашингтоне.

Как сообщает Variety, проект получил название "Клариса". Шоураннерами выступят Алекс Куртцман и Дженни Люмет. "Спустя 20 лет мы имеем честь дать голос одному из самых давних героев Америки - Клариссе Старлинг", - приводит журнал слова продюсеров. - Ее история нужна нам и сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа".

Кто исполнит главную роль в сериале, пока не сообщается.