Кинокритик Разлогов оценил шансы "Ирландца" и "Джокера" на "Оскар"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Драма "Ирландец" Мартина Скорсезе и триллер "Джокер" Тодда Филлипса - самые вероятные претенденты в этом году на "Оскар" за лучший фильм. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корр. ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

"Паразиты", скорее всего, получат приз за лучший зарубежный фильм, в основной номинации получит "Ирландец" или "Джокер", - считает он.

В окончательный список претендентов в категории "Лучший иностранный художественный фильм" не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда".

"Картина, которая в этом году была от нас представлена - "Дылда" - очень достойная", - отметил Разлогов. Комментируя фильмы, которые вошли в эту номинацию, он подчеркнул, что все они являются очень интересными. "Фаворит, наверное, "Паразиты", потому что он вошел и в девятку лучших фильмов, что уникальный случай. Остальные фильмы поделились между малоизвестными синематографиями, которые заставили о себе говорить, как Македония (лента "Страна меда"), и картинами, которые заранее можно было предсказать, что у них есть большие шансы попасть в номинацию, например, "Отверженные" (Франция)", - добавил он.

92-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.