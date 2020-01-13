THR: фильмы от Netflix впервые получили 24 номинации на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Фильмы производства американской компании Netflix впервые получили 24 номинации на престижную кинопремию "Оскар". Об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter .

Номинанты на эту награду были объявлены Американской академией киноискусств. Как констатирует издание, фильмы от Netflix никогда не получали так много номинаций. В их числе две картины, претендующие на "Оскар" в категории "Лучший фильм": "Ирландец (The Irishman, 2019) режиссера Мартина Скорсезе и "Брачная история" (Marriage Story, 2019) Ноа Баумбака.

Журнал подчеркивает, что фильмы производства Netflix впервые получили больше номинаций, чем картины от других компаний и студий. В прошлом году ленты Netflix были выдвинуты в 15 категориях.

Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.