Эмир Кустурица посвятил 13-й фестиваль "Кустендорф" молодым режиссерам

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Кинофестиваль "Кустендорф" Эмира Кустурицы открылся в ночь на вторник в 13-й раз в этноселе Дрвенград на юге Сербии. Как сообщил идейный вдохновитель и организатор киносмотра, в этом году было принято решение посвятить его молодым режиссерам, в которых Кустурица видит надежду "на лучшее будущее человечества".

"Я думаю, что режиссеры находятся в опасности, потому что сейчас все пришли к заключению, что любой может снимать кино. Люди могут выбирать между утопической и потребительской картиной мира, мы пытаемся направить людей не к потребительской, а к лучшей стороне света. Фильм не может быть искусством, если мы не будем воспитывать режиссеров. Когда-то фильмы улучшали жизнь, мне бы хотелось, чтобы это случилось снова, поэтому этот фестиваль существует и поэтому в этом году он посвящен режиссерам", - заявил сербский режиссер.

Фестиваль открылся вручением награды "За будущие фильмы" одному из старейших сербских артистов - Пурише Джорджевичу, которому в этом году исполнилось 95 лет. Кустурица пожелал ему до своего столетнего юбилея сняться еще в трех-четырех фильмах.

Затем к гостям фестиваля обратился министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич, который пошутил, что во многих странах число "13" рассматривается как несчастливое. "В этом году фестиваль будет бороться с суеверием магией кино, как все предыдущие годы мы боролись против коммерциализации фильма путем авторского подхода к режиссуре", - заявил министр. После этого гости фестиваля, в числе которых режиссеры Паоло Вирдзи, Карим Айнуз, шахматный гроссмейстер Владислав Ткачев и французский оператор-постановщик Мишель Аматье во главе с Кустурицей перекрасили в белый цвет большого черного кота, изображенного на стене кинозала.

После этого гости и участники конкурса совместно отпраздновали наступление Нового года по Юлианскому календарю, который в Сербии принято называть "Сербским новым годом". Завершилось празднование фейерверком и концертом российской джипси-фолк-рок группы The Hatters, которая стала специальным музыкальным гостем фестиваля. Ранее Кустурица выступил режиссером нового видеоклипа петербургского коллектива на песню "Все сразу".

Программа

В этом году заявки на участие в фестивале "Кусендорф" подали авторы 722 кинофильмов. Из них жюри выбрало 21 картину, представляющую 14 стран. Это работы режиссеров из Сербии, Испании, Румынии, Болгарии, Польши, Ирана, Белоруссии, Венгрии, Франции, Украины, Китая, Швейцарии, Хорватии, Израиля. В борьбе за главный приз "Кустендорфа" примут участие и два российских режиссера - Владислав Баханович с фильмом "Мясорубка" и Павел Ружьяк с лентой "Жизнь после смерти".

Фестиваль "Кустендорф" свободен от красных дорожек, гламура и рекламы. По словам Кустурицы, идея состояла в том, чтобы избавить фестиваль "от духа Голливуда", который, как считает режиссер, представляет угрозу для авторского кино и кинематографа в целом.

Творческий смотр продлится до 18 января в сербской этнодеревне Дрвенград, построенной Кустурицей недалеко от горы Мечавник, в 200 км от Белграда.