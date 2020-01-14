Салават Щербаков отмечает 65-летие

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков, известный по работе над памятниками Михаилу Калашникову, князю Владимиру и десятками других, отмечает в среду 65-летие. Среди его проектов в юбилейный год - работа над памятником адмиралу Геннадию Невельскому в Хабаровске и горельефами в Главном храме Минобороны РФ.

В прошлом году скульптор одержал победу в конкурсе эскизов памятника адмиралу Невельскому. С инициативой установки нового памятника адмиралу, который появится на набережной Амура, несколько лет назад выступили жители Хабаровска. "Это работа на ближайшее время. Сейчас мы изучаем тему, делаем эскизы. Пока нет никаких конкретных сроков", - рассказал ТАСС скульптор и добавил, что при работе над памятником ориентируется на хрестоматийный образ адмирала.

Также он занят сейчас работой над горельефами для Главного храма Минобороны РФ, который возводится в подмосковном Алабино. "Там вся русская история в горельефах. От князя Владимира, Александра Невского и до [Михаила] Кутузова, [Александра] Суворова, [Алексея] Брусилова и битв Великой Отечественной войны. Большая и очень интересная работа", - отметил Щербаков.

Свой юбилей он отметит в среду в кругу родных и близких. "Какого-то принципиального отношения ко дням рождения, юбилеям - отмечать или не отмечать - у меня нет. Но это всегда повод собрать близких людей - у меня большая семья, много родных, и этот день я проведу с ними", - рассказал скульптор.

Говоря о том, чего бы он хотел пожелать себе в юбилей, собеседник агентства сказал, что главное - здоровье и благополучие близких. "Самое важное - это здоровье всех близких и какие-то их успехи, ну и, конечно, свое здоровье. Хотелось бы и каких-то профессиональных результатов", - добавил он.

О скульпторе

Щербаков родился 15 января 1955 года в Москве. В детстве посещал занятия в художественном кружке московского Дворца пионеров на Ленинских горах. Помимо этого, занимался самбо. В начале 1970-х участвовал во всесоюзном турнире по самбо, который проходил в Ленинграде, и занял в нем второе место. В этом же турнире, но в другой возрастной группе, выступал будущий президент России Владимир Путин.

В 1978 году окончил отделение архитектурно-декоративной пластики Московского высшего художественно-промышленного училища, специальность - "Монументально-декоративное искусство". С 2003 года является преподавателем Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, заведует кафедрой скульптуры. Создал десятки объектов монументального искусства.

Большинство работ скульптора находится в Москве. В их числе - памятники инженеру и архитектору Владимиру Шухову, государственному деятелю Петру Столыпину, крестителю Руси Владимиру Великому, создателю автомата Калашникова Михаилу Калашникову и др. Станковые работы Щербакова находятся в российских и зарубежных коллекциях: в Третьяковской галерее, Оружейной палате Московского Кремля, частных собраниях в Бельгии, Франции, Швеции и других странах.