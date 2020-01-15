Пиратские копии мультфильма "Иван Царевич и Серый волк" удалены с 244 интернет-ресурсов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Владельцы 244 интернет-ресурсов удалили незаконно распространяемые копии мультфильма "Иван Царевич и Серый волк 4" по требованию Роскомнадзора, сообщается в среду на сайте надзорного ведомства.

"После уведомления Роскомнадзора владельцы 244 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 36 интернет-страниц", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторами связи ограничивается доступ к 39 сайтам, не прекратившим доступ к пиратскому контенту в установленные законом сроки.

Мультипликационная лента режиссера Дарины Шмидт вышла в широкий прокат 26 декабря 2019 года. Четвертая часть франшизы, сценарий которой был написан участниками "Квартета И", рассказывает о музыкальном конкурсе в сказочном царстве. Роли озвучивали Никита Ефремов, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Равшана Куркова и другие.