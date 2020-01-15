"Современник" планирует увековечить память своих основателей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новый художественный руководитель московского театра "Современник" Виктор Рыжаков считает, что было бы правильным увековечить память всех основателей театра, которыми были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Об этом режиссер сообщил в среду ТАСС.

Виктор Рыжаков вступил в должность художественного руководителя "Современника" 4 января, сменив на этом посту Галину Волчек, ушедшую из жизни 26 декабря 2019 года.

"Есть такая мечта - сделать групповой памятник семерым основателям "Современника". Без постамента, скорее, как знаменитые фигуры на Площади революции, к которым каждый может притронуться... Приходя к театру, прикоснуться, чтобы это место силы и притяжения на Чистых прудах обрело свою плоть, чтобы сквозь знаковые символы зрительского поклонения и любви могли проходить зрители к театру и прикасаться к энергии "великой Оттепели", молодости и свободы. И именно вместе запечатлены те, для кого "идея коллективного дела" заложила основу будущего великого "Современника", - отметил Рыжаков.

Идея создания мемориального ансамбля принадлежит сыну Галины Волчек - Денису Евстигнееву, продолжил Рыжаков. На вопрос ТАСС, когда может быть воплощен этот замысел, режиссер ответил, что "реализовать мемориальный проект хотелось бы к дню рождения Галины Борисовны (19 декабря)".

"Как уже ранее объявили, нынешний год будет посвящен памяти руководителя театра Галины Волчек, - напомнил Рыжаков, - год человеческого почтения памяти, год осмысления истории большого времени, год прощания... И пожалуй, самое важное, нам предстоит уже самим, всем вместе, сформулировать наше завтра".

Планы нового худрука

В ближайшие планы художественного руководителя, по его словам, входит знакомство со всеми сотрудниками театра.

"В коллективе более трех сот человек, людей разных театральных профессий. Хотелось бы познакомиться с каждым... Понимаю всю абсурдность и трудность этой затеи, - признался Рыжаков, - но почему-то именно сейчас это кажется особенно важным, просто посмотреть друг другу в глаза, поговорить о жизни, помечтать ... Хочется что-то понять, почувствовать в этом особенном самостоятельном мире "Современник".

Что касается собственных творческих планов, Виктор Рыжаков поделился, что на протяжении нескольких последних лет они вели разговор с Галиной Волчек о большом спектакле в "Современнике". "Последняя идея - работа над проектом "Хрестоматия". История, задуманная совместно с драматургом Михаилом Дурненковым, остается в силе и ждет своего времени. Сейчас задачи более неотложные и требуют своего решения, поэтому о творческих планах поговорим весной", - пообещал худрук театра.

По его словам, в театре ближайшие полгода будут придерживаться программы, спланированной Галиной Волчек. "В январе состоится премьера спектакля "Папа" с Сергеем Гармашом и Викторией Толстогановой в постановке Евгения Арье, в феврале надеемся на рождение спектакля "Крум" в постановке молодого режиссера Андрея Маника, который 12 января уже представил публике свою зарисовку "Что вы делали вчера вечером?" по пьесам Дмитрия Данилова. Также до конца сезона состоится премьера еще одного или даже двух проектов, в которых примут участие артисты театра".

Говоря о своих сегодняшних творческих планах, Рыжаков сообщил, что 17 января состоится премьера спектакля "Интертеймент" по новой комедии Ивана Вырыпаева в "Okko Театре".