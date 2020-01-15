Антон Табаков сыграл замглавы СК в сериале Богомолова "Хороший человек"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ресторатор и актер Антон Табаков вернулся к съемкам в кино спустя несколько лет и сыграл в сериале Константина Богомолова "Хороший человек", в основу сценария которого легла история ангарского маньяка - бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова. Как сообщил артист в среду ТАСС, он исполнил роль заместителя главы Следственного комитета России в звании генерал-полковника.

"Первые попытки робкие [вернуться в кино] я совершаю. У меня не было мотивации сыграть именно эту роль, была возможность вспомнить профессию, вот и все. Сейчас я хотел понять, насколько я могу продолжать этим заниматься. Это эксперимент, который удачно совпал с тем, что Константин Юрьевич снимает сериал "Хороший человек", и он дал мне такую возможность", - сказал Табаков.

"Я, может быть, и планирую возвращаться [в кино], но надо, чтобы планировали и все остальные [чтобы я вернулся]. Хотя предложений хватает, пока нет понимания, насколько я справлюсь, это по-прежнему тяжелый труд. Зато есть такая перспектива роста - от Кота Матроскина до генерал-полковника юстиции", - добавил он.

Богомолов уточнил ТАСС, что роль, в которой снялся Табаков, достаточно значительная. "Это не эпизод, это именно роль. Небольшая, но роль. Мы впервые с ним поработали", - поделился он.

По сюжету сериала, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы".

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994-2000 годах в городе Ангарске. Главного героя - Ивана Крутихина - играет Никита Ефремов, роль следователя - Евгении Ключевской - исполняет Юлия Снигирь. В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие.

О Табакове

Антон Табаков родился 11 июля 1960 года семье советского и российского актера и режиссера театра и кино Олега Табакова и актрисы Людмилы Крыловой. С семи лет начал сниматься в кино, в 1976 году сыграл заглавную роль в фильме "Тимур и его команда" по повести Аркадия Гайдара. Антон Табаков окончил ГИТИС на курсе у Андрея Александровича Гончарова. Работал в театрах "Современник" и "Табакерка".

В конце 1980-х отошел от искусства и занялся ресторанным бизнесом, периодически исполняя небольшие роли в таких картинах как: "Цареубийца" Карена Шахназарова, "Вор" Павла Чухpaя, "Одинокий игрок" Владимира Басова-младшего и Ольги Басовой и других. С 2018 года озвучивает кота Матроскина в продолжении культового мультипликационного фильма "Простоквашино". На сегодняшний день последней киноработой Табакова является роль в сериале "Таинственная страсть" (2016).