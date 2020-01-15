В Смоленске откроют филиал федерального музея-заповедника Грибоедова

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует открыть в Смоленске филиал федерального музея-заповедника А. С. Грибоедова "Хмелита", расположенного в Вяземском районе Смоленской области. В ведение нового учреждения будут переданы отреставрированные участки и башни Смоленской крепостной стены, сообщила в среду пресс-служба Минкультуры.

"В Смоленске в ближайшее время появится филиал федерального музея-заповедника "Хмелита". Об этом стало известно сегодня, в день 225-летия Александра Сергеевича Грибоедова, по итогам совещания в Министерстве культуры РФ. В Смоленске появится визит-центр "Хмелиты", что позволит музею-заповеднику, удаленному от областного центра, привлекать дополнительные потоки туристов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, создание филиала федерального музея позволит решить вопросы музеефикации Смоленской крепости. С инициативой сделать этот памятник истории архитектуры федеральным музейным комплексом летом 2019 года выступили Минкультуры и Союз музеев России.

"Отреставрированные участки и башни Смоленской крепостной стены будут закрепляться за филиалом музея-заповедника "Хмелита" в Смоленске. Это позволит не только привлечь федеральные средства и создать новые рабочие места, но и способствовать развитию туристической инфраструктуры, музейного дела, сохранению историко-культурного наследия в регионе", - цитирует Манилову пресс-служба.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский, принимавший участие в совещании, считает, что первоочередная задача - закончить реставрационные работы в Смоленской крепости. По данным руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Василия Стойкова, проектно-сметная документация, необходимая для реставрации всех сохранившихся участков крепостной стены, будет готова в июле-августе 2020 года.

"Непосредственно работы также начнутся уже в нынешнем году, а завершатся летом 2022 года. <...> По поручению главы региона Алексея Островского разрабатываются соответствующие концепции, предполагающие, в частности, открытие экспозиций в отдельных башнях, создание по линии стен туристического пешеходного маршрута, благоустройство территории, прилегающей к Смоленской крепостной стене", - отметили в пресс-службе областной администрации.

Смоленская крепостная стена

Уникальный памятник архитектуры, истории и культуры - Смоленская крепостная стена, построен в конце XVI - начале XVII веков. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже Русского государства. Ее строил Федор Конь - тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

В 2018 году объект передали в ведение АУИПИК. В ноябре того же года состоялась рабочая встреча губернатора региона Алексея Островского с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, по результатам которой глава правительства принял решение поддержать обращение администрации региона и выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Музей-усадьба "Хмелита"

Русский дипломат, поэт, драматург и композитор Александр Сергеевич Грибоедов родился в 1795 году в Москве, в селе Хмелита Смоленской губернии располагалось в родовое поместье Грибоедовых. В 1970 году, в связи со 175-летием со дня рождения Грибоедова, усадьба получила статус памятника федерального значения, а в 1990 году не ее базе был открыт государственный историко-культурный и природный музей-заповедник "Хмелита". Площадь музея-заповедника превышает 24,6 тыс. га, он расположен в 180 км от Смоленска и в 260 км от Москвы.

Музей "Хмелита" включен в состав туристского маршрута "Романтика дворянских поместий земли Смоленской" и входит в федеральный проект "Русские усадьбы", который реализуется с 2013 года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.