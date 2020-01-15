{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Смоленской области создадут федеральный музейный комплекс, посвященный Гагарину

Губернатор региона Алексей Островский уже объявил о старте конкурса концепций развития музейного комплекса

ТАСС, 15 января. Музейный комплекс федерального подчинения, посвященный космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, создадут на его малой родине в городе Гагарин Смоленской области на базе Объединенного мемориального музея Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Смоленской области по итогам совещания в Министерстве культуры.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал обращение старшей дочери Гагарина Елены с просьбой придать федеральный статус Объединенному мемориальному музею Ю. А. Гагарина.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в городе Гагарине создадут новый современный музейный комплекс, который будет находиться в федеральном ведении. Мы изучим потенциал существующего объединенного музея, всех его площадок, проведем инвентаризацию и посмотрим, как можно модернизировать имеющиеся помещения, а также какие существуют варианты строительства нового комплекса. Музей, безусловно, должен соответствовать масштабу личности Юрия Алексеевича Гагарина и в то же время, что немаловажно, отвечать всем современным требованиям, быть мультимедийным, интерактивным", - цитирует пресс-служба заместителя и.о. министра культуры РФ Аллу Манилову.

Потенциал комплекса велик, считает заместитель директора департамента музеев Минкультуры Наталия Чечель. При его грамотном использовании в Смоленской области может появиться один из крупнейших музеев космонавтики в России, а на его базе - научный центр, "космический" парк развлечений для взрослых и детей, гостиничный комплекс. Конкурс концепций развития музейного комплекса объявлен сегодня, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Презентация итогового проекта состоится в день 60-летия полета первого человека в космос - 12 апреля 2021 года.

С 1988 года в Смоленской работает большой музейный комплекс, который включает Музей первого полета человека в космос, Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом космонавтов, а также Историко-художественный музей и интерактивная экспозиция "Изба-чайная". Музейный фонд включает уникальные личные вещи первого космонавта, документы и фотографии. По данным пресс-службы администрации Смоленской области, в 2019 году музеи посетили более 45 тыс. человек.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне - Гагаринский район Смоленской области), стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного Совета СССР установлена памятная дата - День космонавтики. 60-летие полета Гагарина в космос будет отмечаться 12 апреля 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОстровский, Алексей ВладимировичГагарин, Юрий АлексеевичМанилова, Алла ЮрьевнаСмоленская область
Реклама на ТАСС
Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла
Торжественная церемония пройдет в Кливленде 2 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС