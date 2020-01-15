В Смоленской области создадут федеральный музейный комплекс, посвященный Гагарину

ТАСС, 15 января. Музейный комплекс федерального подчинения, посвященный космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, создадут на его малой родине в городе Гагарин Смоленской области на базе Объединенного мемориального музея Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Смоленской области по итогам совещания в Министерстве культуры.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал обращение старшей дочери Гагарина Елены с просьбой придать федеральный статус Объединенному мемориальному музею Ю. А. Гагарина.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в городе Гагарине создадут новый современный музейный комплекс, который будет находиться в федеральном ведении. Мы изучим потенциал существующего объединенного музея, всех его площадок, проведем инвентаризацию и посмотрим, как можно модернизировать имеющиеся помещения, а также какие существуют варианты строительства нового комплекса. Музей, безусловно, должен соответствовать масштабу личности Юрия Алексеевича Гагарина и в то же время, что немаловажно, отвечать всем современным требованиям, быть мультимедийным, интерактивным", - цитирует пресс-служба заместителя и.о. министра культуры РФ Аллу Манилову.

Потенциал комплекса велик, считает заместитель директора департамента музеев Минкультуры Наталия Чечель. При его грамотном использовании в Смоленской области может появиться один из крупнейших музеев космонавтики в России, а на его базе - научный центр, "космический" парк развлечений для взрослых и детей, гостиничный комплекс. Конкурс концепций развития музейного комплекса объявлен сегодня, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Презентация итогового проекта состоится в день 60-летия полета первого человека в космос - 12 апреля 2021 года.

С 1988 года в Смоленской работает большой музейный комплекс, который включает Музей первого полета человека в космос, Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина, Дом космонавтов, а также Историко-художественный музей и интерактивная экспозиция "Изба-чайная". Музейный фонд включает уникальные личные вещи первого космонавта, документы и фотографии. По данным пресс-службы администрации Смоленской области, в 2019 году музеи посетили более 45 тыс. человек.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне - Гагаринский район Смоленской области), стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного Совета СССР установлена памятная дата - День космонавтики. 60-летие полета Гагарина в космос будет отмечаться 12 апреля 2021 года.