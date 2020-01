Группа Placebo станет хедлайнером открытия фестиваля Park Live-2020 в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Британская рок-группа Placebo выступит на открытии VIII фестиваля Park Live, который пройдет с 17 по 19 июля в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в Москве. Об этом сообщили в четверг организаторы фестиваля на странице в Facebook.

"Placebo возглавят первый день фестиваля Park Live с единственным концертом в России в 2020 году", - анонсировали устроители.

Ранее сообщалось, что хедлайнером второго фестивального дня станет американская рок-группа The Killers, а в заключительный день Park Live на сцену выйдут американские панк-рокеры The Offspring.

Группу Placebo в 1994 году образовали Брайан Молко и Стефан Олсдал. Первый альбом команды вышел в 1996 году. За двадцать пять лет своего существования коллектив прошел путь от брит-попа к рок-музыке, взяв на вооружение одновременно глэм и инди-эксперименты 1980-х годов. Музыканты записали семь студийных альбомов, последний из которых Loud Like Love вышел в 2013 году.

За свою историю фестиваль Park Live неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2020 году фестиваль впервые пройдет в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" с единовременной вместимостью до 50 тыс. посетителей. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские исполнители, в том числе Thirty Seconds to Mars, Massive Attack, Gorillaz, David Guetta, System Of A Down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Three Days Grace, Limp Bizkit, Deftones, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль".