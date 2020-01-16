Во Франции стартовали "Русские сезоны"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Международный фестиваль "Русские сезоны" открылся в четверг вечером в Париже. Старт 300-дневной программе дан в театре "Одеон" на левом берегу Сены, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Символ "Русских сезонов" - статуэтку, изображающую Жар-птицу, - и.о. министра культуры России Владимир Мединский передал своему французскому коллеге Франку Риестеру.

"Русские сезоны" во Франции - это около 400 мероприятий: спектакли, выставки, кинофестивали, выступления оркестров, большой гастрольный тур симфонического оркестра имени Чайковского, выступления наших артистов, музыкантов и цирковых артистов", - сказал Мединский. Он отметил, что фестиваль "представляет практически все жанры". Мединский отметил, что одним из важных событий станет "ретроспективная выставка о Сергее Дягилеве - человеке, который 100 лет назад придумал "Русские сезоны".

В свою очередь министр культуры Франции подчеркнул, что "Русские сезоны" покажут плодотворные контакты между двумя странами и богатство культуры России". "Я очень рад присутствовать сегодня здесь на открытии фестиваля. "Русские сезоны" будут подпитывать культурные отношения между Россией и Францией и позволят открыть французской публике богатство русской культуры", - сказал Риестер.

Программа "Русских сезонов"

В соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Страсбурге пройдут концерты солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо ждут Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне - артистов балета Башкирии, в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, в Тулузе - Русский народный хор имени Пятницкого, чьи первые афиши появились еще в 1911 году.

Ряд событий фестиваля будет связан с 75-летием Великой Победы. В Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками. В Российском центре науки и культуры на правом берегу Сены будет развернута фотовыставка "Евгений Халдей. Знамя Победы", посвященная военному фотокорреспонденту ТАСС.

В 2017 году первые "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах страны. В 2018 году "Русские сезоны" прошли в Италии, где состоялось 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году проект принимала Германия, где в 90 городах прошло 437 мероприятий с участием 90 учреждений культуры.

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург. Генеральным информационным партнером международного проекта является агентство ТАСС.