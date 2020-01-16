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Подготовка к 75-летию Победы

Выставка об освобождении Югославии от нацистской оккупации открылась в Сараево

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Петр Иванцов отметил, что жители Боснии и Герцеговины помнят о том вкладе, который внесла Красная армия в освобождение стран бывшей Югославии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченного к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистской оккупации, открылась в четверг в Сараево.

"Важность этой выставки в том, что она рассказывает историческую правду о Второй мировой войне. То, что она проходит в Боснии и Герцеговине неслучайно. Мы разделяем общий взгляд на причины, ход и итоги этой войны с народами этой страны <...> У нас единые общие оценки и ценности. Босния и Герцеговина поддержала внесенный нами в ООН проект резолюции о противодействии героизации нацизма, несмотря на то, что страна ставит перед собой задачу вступления в Евросоюз", - сказал в телефонном разговоре с ТАСС чрезвычайный и полномочный посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов, присутствовавший на открытии выставки.

Он отметил, что жители страны помнят о том вкладе, который внесла Красная армия в освобождение стран бывшей Югославии. "Здесь чтят историческую память и ежегодно проводят мероприятия, связанные с юбилейными датами. Красная армия не воевала на территории Боснии и Герцеговины, но здесь знают, помнят и ценят ту роль, которую мы сыграли в освобождении бывшей Югославии", - добавил дипломат.

В свою очередь член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, который также присутствовал на открытии, отметил, что местное население проявляет большой интерес к истории Второй мировой войны и ценит вклад тех, кто освободил их страну от оккупации.

"Это уже пятая выставка из цикла, посвященного освобождению стран Восточной и Центральной Европы от фашизма, и первая на территории бывшей Югославии, и мы видим большой интерес к этой выставке. В ходе церемонии открытия мы поговорили о недопустимости искажения истории начала Второй мировой войны и перекладывания ответственности за развязывание войны с агрессора на жертву, то есть с Германии на Советский Союз. Сейчас такие заявления часто звучат из Польши, что похоже на попытки оправдать тогдашнее руководство этой страны", - сказал Могилевский ТАСС.

По его словам, выставка может пройти и в других городах. "Наши сербские друзья попросили нас показать эту выставку и в других местах, у нас были встречи в парламенте и университете Восточного Сараево, мы на эти просьбы ответили согласием, и эта выставка будет также показана в столице Республики Сербской Баня-Луке. Вообще, по масштабам Сараево это заметное мероприятие, сегодня был полный зал, люди общаются, смотрят и обсуждают материалы этой выставки. Здесь присутствовали люди разных возрастов - молодежь и пожилые, в том числе и потомки тех, кто освобождал свою родину. Это важный повод вспомнить события 75-летней давности, и тем ценнее возможность привезти сюда эту выставку", - подчеркнул Могилевский.

Материалы экспозиции

Особое внимание в экспозиции уделено освободительной миссии Красной армии и союзников в Югославии в 1944 году. Экспозиция расскажет об истории 1-й отдельной югославской пехотной бригады, Белградской наступательной операции, военной и материально-технической помощи со стороны СССР, отношении местных жителей к освободителям Югославии, героях сражений и других эпизодах войны.

Материалы для экспозиции, в том числе ранее хранившиеся под грифом "совершенно секретно", предоставлены из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны РФ, Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ.

Организаторами серии выставок "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют" являются Российское историческое общество и фонд "История Отечества" при участии Минкультуры РФ и Российского военно-исторического общества. География проекта - страны, освобожденные Красной армией от нацистской оккупации. Открытие выставок из этой серии уже состоялось в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии. Для каждой страны подобраны документы, рассказывающие об освобождении именно ее территории.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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