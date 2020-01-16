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"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и Захаровой

Пьеса рассказывает о превращении любви в измену, а измены - в любовь

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьера спектакля Александра Онищенко "Непьеса на двоих" с Маратом Башаровым и Еленой Захаровой в главных ролях состоится в пятницу на сцене "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы".

Постановка основана на произведении двух драматургов - Елены Исаевой и Фарида Нагима, которые до этого никогда не работали вместе. Пьеса рассказывает о том, почему любовь превращается в измену, а измена - в любовь. "Такое счастье, что наконец-то за что-то отвечает соавтор. За мужскую партию отвечает мужчина, а я могу тихо за женскую", - сказала журналистам Исаева.

Режиссер постановки является художественным руководителем Одесского театра на Чайной, имеющего репутацию экспериментального. Он отметил, что темы, которые поднимаются в пьесе, ему крайне близки. "Все, что написал Фарид, я испытал 23 года назад, я говорил этими словами сам с собой", - рассказал Онищенко.

Он добавил, что разговаривать о вещах, которые с ним произошли и которые изложены в пьесе, в обществе считается неуместным, это "нельзя, стыдно, нехорошо, такие вещи мы прячем". "Был замечательный текст, фантастические актеры, и нужно было сделать простой разговор со зрителем о том, о чем разговаривать не принято", - заметил режиссер.

Нагим поделился, что остался очень доволен игрой актеров. "Мне понравилось, как изящно исполнила свою роль Елена Захарова, не сваливаясь ни в вульгарность, ни в пошлость. Она сумела сшить подростковость и мудрость, горечь и радость прекрасной игрой", - подчеркнул он.

Сама же Захарова призналась, что ей было непросто существовать в жанре пьесы, который соединяет мелодраму и стендап. "Самые сложные куски связаны со стендапом, потому что игровые мне проще даются", - сказала актриса.

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