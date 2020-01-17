Миронов надеется, что забастовка во Франции не помешает продолжению гастролей Театра наций

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов выразил надежду на то, что забастовка против пенсионной реформы во Франции не помешает продолжению гастролей российских артистов. Об этом он заявил ТАСС по окончании премьеры спектакля "Дядя Ваня", которая с аншлагом прошла на сцене парижского театра "Одеон".

Миронов отметил, что "гастроли на фоне забастовки - это стресс". "Мы год готовились к этим гастролям, была проведена огромная работа, - сказал он. - Мы знаем, что во Франции бурная социальная жизнь, забастовки, но мы не могли предположить, что работники театральных цехов не придут в этот день в театр и спектакль придется проводить в экстремальной ситуации".

Несмотря на потери

Миронов выразил благодарность режиссеру Стефану Брауншвейгу, который также возглавляет "Одеон", за то, что он не стал отменять премьеру. "Я благодарен Стефану Брауншвейгу, который согласился все-таки проводить этот спектакль, - отметил артист. - Были разные мнения отменить его, но это премьера, и она состоялась, несмотря на потери". По словам Миронова, "потери состояли в том, что декорации не менялись". "Вчера вечером, когда мы делали большую репетицию, была установлена лишь часть декораций, но мы не имели права даже к ним притронуться", - отметил артист.

"Судя по приему и аплодисментам французских зрителей, прошло все хорошо. Я очень этому рад и поздравляю зрителей и артистов. У нас впереди еще девять спектаклей. Надеюсь, что они пройдут без лишнего стресса, как и подобает театру", - сказал Миронов.

Занавес поднят

Премьерой спектакля "Дядя Ваня" Театр наций открыл в четверг вечером программу международного проекта "Русские сезоны". В рамках фестиваля запланированы около 400 культурных событий, которые охватывают все жанры - от балета до анимации.

В соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Страсбурге пройдут концерты солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиатов Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича. В Бордо ждут Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе - Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне - артистов балета Башкирии, в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана.

Забастовка длиной в шесть недель

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по призыву синдикатов 5 декабря 2019 года. В протестах, развернувшихся во всех городах страны, принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Профсоюзы высказывают недовольство решением властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий работников.

В связи с профсоюзной мобилизацией многие ведущие театры Франции, включая Оперу Гарнье и Оперу Бастилия, отменяли свои спектакли. Забастовка артистов и технического персонала только этих двух театров привела к отмене 63 спектаклей и потерям в €12 млн.