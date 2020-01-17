Миронов: из-за забастовки в Париже чуть не сорвался спектакль Театра наций

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Показ спектакля "Дядя Ваня" в парижском театре "Одеон", открывавший 16 января "Русские сезоны" во Франции, чуть было не сорвался из-за того, что некоторые сотрудники "Одеона" во время показа не пришли на работу, решив принять участие в забастовке против пенсионной реформы во Франции, и не предупредили об этом заранее. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

"Меня вчера, честно говоря, очень сильно покоробило", - поделился Миронов, говоря об этом событии. По его словам, некоторые сотрудники театра "Одеон", с которыми проводили сложный прогон технической части перед показом накануне, как ни в чем не бывало распрощались со всеми "до завтра", а вечером в четверг просто не появились, никого не предупредив.

По его словам, такое поведение как минимум странно. "Вот вы можете себе представить, что театр "Одеон" или "Комеди франсез" приехал в Москву с гастролями, я бы им сказал "увидимся завтра", а завтра... не пришел". Он поблагодарил художественного руководителя театра "Одеон" Стефана Брауншвейга за то, что тот "принял на себя ответственность" и провел спектакль, несмотря на возможные санкции со стороны профсоюзов, отсутствие смены декораций и другие технические трудности.

"Этот стресс был очень неприятным, - поделился Миронов. - Но, как сказала Нина Гуляева, старейшая актриса, которая сейчас играет у нас нянечку, она увидела наши лица со Стефаном и сказала: "Да мы в окопах играли!". А она играла, это точно. Ну, мол, придумаем что-нибудь. А сейчас не окопы, и это уже хорошо".

Художественный руководитель театра рассказал, что по пути на пресс-конференцию услышал по радио новость о том, что манифестанты перекрыли вход в крупнейший парижский музей - Лувр. "Не пускают тех, кто купил билеты. Много туристов приезжают на один день, чтобы посетить Лувр. Почему ущемляют права других людей, которые не имеют отношения к социальной жизни Франции?" - возмутился Миронов. "Я все понимаю, очень уважаю конституцию Франции, где прописано право на забастовку, но до той поры, пока это не ущемляет свободу других людей, например, меня как гостя", - добавил он.

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит во Франции, Бельгии и Люксембурге, до конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах. Во Франции они открылись 16 января в парижском театре "Одеон" постановкой московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Там же и.о. министра культуры России Владимир Мединский вручил своему французскому коллеге Франку Риестеру символ "Русских сезонов" - статуэтку, изображающую Жар-птицу, - в честь официального открытия мероприятия.

Против пенсионной реформы

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Профсоюзы высказывают недовольство предложением правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, а также намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме профсоюзам сообщил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.

Персонал Лувра в пятницу объявил о забастовке, проводимой в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста.