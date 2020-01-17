Все билеты на спектакли Театра наций "Русских сезонов" распроданы

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Спектакль "Дядя Ваня" по одноименной пьесе Антона Чехова, привезенный в Париж в рамках проекта "Русские сезоны" Государственным театром наций, пользуется большим успехом у публики. Это подтверждается продажей всех билетов на предстоящие показы, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев.

"По поводу того, что Чехова во Франции ставят ежегодно: есть такое расхожее выражение о том, что зритель голосует рублем, - сказал он. - И вот [билеты на] все недельные и даже больше гастроли Театра наций в "Одеоне" были распроданы. Наверное, это успех".

Касательно самой постановки художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов отметил, что его коллега из парижского театра "Одеон" Стефан Брауншвейг настаивал на максимально близком соответствии оригиналу Чехова. Брауншвейг же со своей стороны заявил, что посчитал неуместным режиссерскую переработку оригинального текста, подчеркнув стремление "очистить" сцену. "Это прекрасный прецедент, когда мы открываем "Русские сезоны" во Франции совместным спектаклем, когда это сотворчество, когда делимся опытом", - сказал Миронов.

"Мы ни в коем случае не гонимся за скандалами. Я надеюсь, что результатом проведения "Русских сезонов" во Франции будет отсутствие скандалов", - добавил Лебедев, отвечая на вопрос журналиста о вероятности смелых и даже скандальных премьер в течение года.

"Программа, которую мы подготовили, весьма разнообразная. Я не хочу сказать, что мы везем только классические постановки, мы не хотим выезжать только на симфонической музыке, на больших коллективах, хотя и они участвуют", - сказал директор "Русских сезонов". Он также подчеркнул, что в рамках этого масштабного культурного мероприятия представлены коллективы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и не менее 20 других российских регионов.

По его словам, опера "Хованщина", которую привезет в Париж Государственный академический Мариинский театр, станет "данью памяти Сергею Дягилеву и презентации этой оперы в Париже чуть более 100 лет назад". "Русские сезоны", которые проходили во времена Дягилева, показали всему миру богатство и разнообразие культуры России, повлияли на мировую культуру, и Российская Федерация приняла решение возродить этот проект", - напомнил Лебедев.

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит во Франции, Бельгии и Люксембурге, до конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах. Во Франции, где сезоны охватят более 50 городов, они открылись 16 января в парижском театре "Одеон" постановкой московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.