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Умер драматург Юрий Димитрин

Он является соавтором рок-оперы "Орфей и Эвридика"
Юрий Димитрин (второй слева) Владимир Межевич/Фотохроника ТАСС
Описание
Юрий Димитрин (второй слева)
© Владимир Межевич/Фотохроника ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Драматург Юрий Димитрин, создавший совместно с композитором Александром Журбиным первую отечественную рок-оперу "Орфей и Эвридика", умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни. Об этом Журбин написал на своей странице в сети Facebook.

"Умер Юрий Георгиевич Димитрин. Юра, ты будешь вечно в моем сердце!" - написал Журбин. Он опубликовал их совместную фотографию 1975 года на банкете после премьеры рок-оперы.

"Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой... но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России", - отметил композитор.

Юрий Димитрин родился в 1934 году, окончил Ленинградский химико-технологический институт и до 1963 года работал по специальности, затем стал журналистом и литератором. Он создал 70 пьес для музыкальной сцены. Около 60 опер, оперетт и мюзиклов с его оригинальными и переводными либретто поставлены на театральных сценах. Одна из последних театральных работ Димитрина - либретто оперы-мистерии "Братья Карамазовы" по роману Достоевского, поставленная Валерием Гергиевым на сцене Мариинского театра в 2008 году.

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