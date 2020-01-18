В РОСИЗО создана структура по поиску и возвращению культурных ценностей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специальное структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами поиска и возвращения перемещенных культурных ценностей, создано при государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" в начале этого года. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Он напомнил, что ранее и.о. министра культуры Владимир Мединский заявил, что Россия не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей - МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. Ведомство сообщило об этом в официальном Twitter-аккаунте, где упомянуло ряд произведений, в том числе картины "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

"Министерство культуры РФ придерживается мнения, что перемещенные ценности являются достоянием Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что по поручению исполняющего обязанности министра культуры РФ мы в самом начале года 75-летия Великой Победы создали специальное структурное подразделение в РОСИЗО, которое будет системно заниматься вопросами поиска культурных ценностей, утраченных в годы Великой Отечественной войны", - сказал Кононов.

До этого многие музеи занимались этим вопросом самостоятельно - иногда им удается находить утраченные культурные ценности на аукционах и выкупать их. "Теперь мы системно будем заниматься поиском и возвращением утраченных культурных ценностей в годы войны. И продолжим заниматься вопросами систематизации и изучения перемещенных культурных ценностей в осуществление компенсаторной реституции, которые находятся в российских музеях. При этом повторю ранее сказанное Владимиром Мединским - для нас не существует не только вопроса их возвращения, но даже возможности переговоров на эту тему и появления каких-либо условий для таких переговоров", - заключил Кононов.