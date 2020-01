Фильм "Паразиты" удостоился главной премии Американской ассоциации монтажеров

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Фильм "Паразиты" (Parasite) южнокорейского режиссера Пон Джун-хо удостоился победы в главной номинации 70-й премии Eddie Awards Американской ассоциации монтажеров кино и телевидения (American Cinema Editors, ACE). Церемония объявления победителей премии прошла в пятницу вечером в отеле "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Список победителей опубликован в Twitter Ассоциации.

Фильм-победитель повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая пути этих людей пересекаются, что приводит к череде трагических для обеих семей событий. Монтажером картины выступил южнокореец Янг Джин-мо.

Вместе с "Паразитами" на победу в данной категории претендовали такие фильмы, как "Форд" против "Феррари" (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда, "Ирландец (The Irishman) Мартина Скорсезе, "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса и "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака.

В номинации "Лучший монтаж художественного фильма - комедия" победы удостоилась картина "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити. Монтажом фильма занимался Том Иглз. В числе номинантов также были фильмы "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name) Крэйга Брюэра, "Прощание" (The Farewell) Лулу Ванг, "Достать ножи" (Knives Out) Райана Джонсона и "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино.

За "Лучший монтаж анимированного художественного фильма" награду получил мультфильм "История игрушек 4" (Toy Story 4) режиссера Джоша Кули, монтаж которого осуществил Эксел Геддес. Борьбу ему составили "Холодное сердце 2" (Frozen II) режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли и "Я потерял свое тело" (I Lost My Body, Франция) Жереми Клапена.

Награды были также вручены в таких номинациях, как "Лучший монтаж документального сериала", "Лучший монтаж документального непостановочного сериала", "Лучший монтаж комедийного сериала для коммерческого телевидения", "Лучший монтаж комедийного сериала для некоммерческого телевидения", "Лучший монтаж драматического сериала для коммерческого телевидения", "Лучший монтаж драматического сериала для некоммерческого телевидения", "Лучший монтаж мини-сериала или телефильма", "Лучший монтаж сериала без сценария".

Американская ассоциация монтажеров кино и телевидения была основана в 1950 году в Голливуде по инициативе двух монтажеров студии Paramount. В 1962 году была учреждена Премия Американской ассоциации монтажеров, также известная как Eddie. Она вручается по итогам голосования за лучшую работу монтажера в области кино и телевидения.