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Певица Хибла Герзмава отметит юбилей с друзьями в Кремлевском дворце

Певице 6 января исполнилось 50 лет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, пианист Денис Мацуев, маэстро Владимир Спиваков и актриса Чулпан Хаматова в воскресенье поздравят певицу Хиблу Герзмава с юбилеем в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Отметить праздник в окружении друзей было ее мечтой, призналась журналистам артистка.

"Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями - они сильные, они личности. Такой концерт не может повториться", - подчеркнула Герзмава, которая встретила свое 50-летие 6 января.

В программе запланированы дуэты, в том числе двух сопрано - с участием Нетребко. "Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Например, дуэт с Анечкой Нетребко", - пообещала героиня вечера. Концерт пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России.

По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить "портрет" главной героини вечера. "Когда делаешь сборный концерт - это одно, а когда ставишь "личностный" концерт - совсем другая ответственность: надо раскрыть человека", - пояснил он.

Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в фонд "Подари жизнь" и Благотворительный фонд Спивакова. "Для меня было важно свой юбилей сделать не для себя, а для людей, поэтому благотворительность - важная часть моего юбилейного года", - пояснила певица.

Хибла Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами, включая жанр кроссовер. Певица покорила самые именитые сцены мира: "Метрополитен-опера", Королевский театр "Ковент-Гарден", Венскую оперу, "Карнеги-холл", оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс им. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

Теги
АбхазияРоссия
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