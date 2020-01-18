Премьер Мариинского театра Кимин Ким выступил в балете "Баядерка" в Софии

СОФИЯ, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер Мариинского театра Кимин Ким в субботу выступил в роли Солора в балете Людвига Минкуса (1826-1917) "Баядерка" на сцене Софийского театра оперы и балета вместе с болгарской примой Мартой Петковой, исполнявшей роль Баядерки.

"С Мартой Петковой на сцене я встретился второй раз, до этого мы танцевали на фестивале в Норвегии. Но сегодня мы выступали так, как будто работаем вместе очень давно. Марта хорошая, очень профессиональная балерина, она очень отлично танцует и приятна в общении. Работать с ней для меня было большим удовольствием", - рассказал Ким в беседе с корреспондентом ТАСС.

Премьер Мариинского театра отметил теплую атмосферу в софийском театре. "Каждый театр имеет свою особенную атмосферу, в Софии я выступал впервые, но сразу окунулся в приятную, почти домашнюю атмосферу: все артисты труппы очень дружелюбны, и у меня сразу сложилось впечатление, что я всех давно и очень хорошо знаю. Постановка "Баядерки" от моего родного Мариинского театра отличается, но все работают очень профессионально. Я рад, что меня пригласили в Болгарию, где в 2010 году я в Варне был лауреатом международного конкурса балета".

"Мариинский театр Санкт-Петербурга - для меня самый любимый театр, я в нем танцую практический весь репертуар. Мне больше всего нравятся классические постановки - "Баядерка", "Жизель", "Ромео и Джульетта" и другие. В каждом спектакле я стараюсь показывать высокий уровень, хотя максимальных вершин в танцевальном искусстве еще не достиг. Мне нравится танцевать, я с удовольствием гастролирую в разных театрах, стараюсь узнать и воплотить на сцене что-то новое. Болгарские зрители мне напоминают россиян: они также очень щедро делятся своими эмоциями, и вступать здесь было комфортно", - поделился артист.

Завершился спектакль 15-минутной овацией, возгласами "браво". Зрители стоя приветствовали артистов и дарили им букеты цветов.

В Мариинском театре Санкт-Петербурга Ким служит с 2012 года, с 2015 года - в качестве премьера. Критики называют ученика Владимира Кима и Маргариты Кулик одним из лучших танцовщиков современности, подчеркивая его потрясающе высокие прыжки, стабильные вращения, пластику движений и высокий уровень музыкальности.