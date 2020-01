Гильдия продюсеров Америки наградила фильм "1917" в главной номинации

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Лента "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в главной категории - "Лучший фильм". Церемония вручения этой награды завершилась в воскресенье в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), итоги оглашены в Twitter PGA.

Премия вручена Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму МакДугаллу, выступавшим в качестве продюсеров "1917". Эта картина повествует о Первой мировой войне и о двух молодых солдатах, которым поручено смертельно опасное задание - доставить секретную депешу через занятую противником территорию. В ролях снялись Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и другие. Лента номинирована на "Оскар", завоевав кинопремию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм и за режиссуру.

Кроме "1917" в ключевой номинации PGA были представлены "Ирландец (The Irishman) Мартина Скорсезе, "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо, "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, "Брачная история "(Marriage Story) Ноа Баумбака, "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса. На награду также претендовали "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) режиссера Тайка Вайтити, "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг.

Награда, присуждаемая профессиональным объединением более 7 тыс. продюсеров, работающих в кино и на телевидении, является показательной в свете борьбы за премию "Оскар". Мнение PGA и членов Американской академии киноискусств о лучшей картине года совпадало в 21-м из 30 случаев. Нынешняя церемония является 31-й по счету. Обладатели "Оскара" станут известны 9 февраля.