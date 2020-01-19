Мишустин поздравил режиссера Вадима Абдрашитова с 75-летием

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил режиссера и народного артиста России Вадима Абдрашитова с 75-летием, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Ваши серьезные и глубокие работы стали классикой киноискусства. "Слово для защиты", "Охота на лис", "Парад планет", "Время танцора" - фильмы-события, фильмы - исследования человеческой природы. В каждом - сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению к тем, кто рядом с тобой", - подчеркнул премьер. Он отметил, что фильмы Абдрашитова остаются актуальными и интересными и в настоящее время.

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове. В 1959-1961 годах будущий кинорежиссер учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, а после этого - в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

На режиссерский факультет ВГИКа Вадим Абдрашитов поступил в 1970 году. Его первой студенческой работой стал немой шестиминутный документальный этюд "Репортаж с асфальта". Фильмография Абдрашитова насчитывает более десятка кинолент. Среди них - "Остановите Потапова!", "Слово для защиты", "Остановился поезд", "Плюмбум, или Опасная игра", "Слуга", "Пьеса для пассажира", "Время танцора".