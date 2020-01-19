МДТ - Театр Европы представил премьеру спектакля Яны Туминой "Где нет зимы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Малый драматический театр (МДТ) - Театр Европы представил в воскресенье премьеру спектакля Яны Туминой "Где нет зимы", на который зрители приглашались целыми семьями. Это первая работа режиссера на сцене МДТ.

"Яна Тумина, актриса и режиссер, известная зрителю экспериментальными работами своей Театральной лаборатории, откликнулась на приглашение художественного руководителя театра Льва Додина поставить спектакль с артистами Малого драматического театра. Для Яны Туминой и ее команды эта премьера - дебют на сцене МДТ", - рассказали ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что этим спектаклем Малый драматический продолжает работу по созданию репертуара для семейного просмотра.

Спектакль "Где нет зимы" поставлен по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. Это история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и без семейной поддержки. Через судьбу своих героев писатель говорит с читателями на очень важные темы: одиночество детей в современном мире, их беззащитность, сиротство. Тем не менее, в этой почти документально взятой из жизни истории проступают удивительные связи мира видимого и невидимого, - признаки так называемого магического реализма, что тонко отразилось и в сценическом языке.

В спектакле занято несколько поколений артистов Малого драматического театра: заслуженные артисты России Наталья Акимова и Михаил Самочко, артисты Александр Быковский, Ярослав Дяченко, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Надежда Некрасова, Мария Никифорова, Елена Соломонова. Сценографом спектакля выступил Эмиль Капелюш, ранее оформивший на этой сцене спектакли "Звездный мальчик" по Оскару Уайльду и "Ворон" по Карло Гоцци.

Режиссер, актриса и педагог Яна Тумина - дважды лауреат премии "Золотая маска" в номинациях "Новация" и "Эксперимент", неоднократный лауреат петербургской театральной премии "Золотой софит", а также обладательница Российской театральной премии "Арлекин" за лучший спектакль для детей "Я - Басе!", созданный силами подросткового коллектива "Упсала-цирк".