Герзмава отметила юбилей с Нетребко, Мацуевым, Спиваковым, Пахмутовой в Кремлевском дворце

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Народная артистка России и Абхазии, солистка Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава в воскресенье отпраздновала свой юбилей в Кремлевском дворце в кругу друзей. Перед шестью тысячами зрителей певицу поздравили Александра Пахмутова, Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков и другие звезды.

"Уникальность концерта в том, что здесь собрались друзья. С их невероятным расписанием они все нашли время и приехали для меня, это очень важно. Эта дружба сегодня и будет на сцене", - сказала журналистам Герзмава, отметившая 50-летие 6 января.

Именинница не только принимала поздравления, но и приготовила подарки - одним из них стало первое дуэтное выступление звездных сопрано при участии Анны Нетребко. Оперные дивы исполнили дуэт графини и Сюзанны из "Свадьбы Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, а также выходную арию Сильвы из оперетты Имре Кальмана "Королева чардаша" ("Сильва"). "Я знаю ее очень-очень давно, - поделилась с прессой за кулисами Нетребко. - Она тогда была совсем начинающей, но о ней уже говорили как об очень талантливой. Она покоряла своим голосом, своей индивидуальностью, своей музыкальностью".

Песню "Нежность" Хибла спела в сопровождении проекции семейных фотографий, к роялю вышла автор музыки Александра Пахмутова, которую Кремлевский дворец приветствовал стоя. Героиня вечера также спела с тенором Юсифом Эйвазовым, басом Дмитрием Ульяновым, баритоном Игорем Головатенко, "Мастерами хорового пения". Имениннице аккомпанировали Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова, пианисты Денис Мацуев и Екатерина Ганелина, в концерте принял участие трубач Сергей Накаряков. Актриса Чулпан Хаматова прочитала в честь Хиблы стихотворение Бориса Пастернака "Во всем мне хочется дойти до самой сути".

Зрители смогли увидеть артистку в диаметрально разных амплуа: от трагичной роли Леоноры в "Силе судьбы" Джузеппе Верди до игривой и забавной, падающей прямо на сцене Адины в "Любовном напитке" Гаэтано Доницетти, услышали ее исполнение русской и абхазской народных песен.

"Когда шел разговор о моем назначении в Большой театр, это была специальная операция только для того, чтобы ты имела возможность спеть и в Большом театре тоже", - пошутил гендиректор Большого театра, в прошлом - глава МАМТ Владимир Урин, который пришел на праздник. "Мы договорились с Владимиром Георгиевичем, что так будет удобнее Хибле: на одном конце улицы Большая Дмитровка - он, на другом - я", - добавил худрук и главный режиссер оперной труппы МАМТ Александр Титель.

Яркая и волнительная

Друзья в этот вечер не скупились на комплименты имениннице: яркая, волнительная, человек чистой души. Денис Мацуев даже назвал ее сестрой. "Помимо того, что она выдающаяся певица, она уникальный человек. Когда мы встречаемся, это моменты счастья, импровизации, праздника", - рассказал пианист. Его музыкальный подарок - мелодия Happy Birthday To You, сыгранная на манер разных композиторов, - сорвал овации.

"Она замечательная, потрясающая партнерша, - сказал коллега Хиблы по МАМТ Дмитрий Ульянов. - Это один из редких случаев, когда ты элементарно находишь общий язык на сцене".

Все восхищались сценической формой и красотой героини вечера. "Не верю в цифры - мне сегодня сказали, что это юбилей, - признался Мацуев. - Она абсолютно такая же, как в 1994 году, когда она триумфально победила на конкурсе Чайковского".

"В пятьдесят жизнь только начинается. Мы с друзьями как раз об этом и хотели сказать", - отметила Герзмава. Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в фонд "Подари жизнь" и Благотворительный фонд Спивакова.

Хибла Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами, включая жанр кроссовер. Певица покорила самые именитые сцены мира: "Метрополитен-опера", Королевский театр "Ковент-Гарден", Венскую оперу, "Карнеги-холл", оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс им. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".