В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Сто лет исполнилось бы 20 января выдающемуся итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Юбилейной дате в Италии посвящена обширная программа, рассчитанная на весь 2020 год.

"100 лет назад, 20 января 1920 года, родился гигант кинематографа, чей талант невероятно повлиял и оставил огромный след в этом искусстве. До сих пор во всем мире актеры, режиссеры, зрители продолжают восхищаться и вдохновляться его творчеством", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини. Он указал, что в течение всего года будут проходить мероприятия, посвященные Феллини, с программой которых можно ознакомиться на специально созданном сайте.

Центром памятных мероприятий стал родной город мастера - прибрежный Римини, популярный морской курорт. Там уже открылась крупная выставка, посвященная жизненному и творческому пути режиссера. Целый ряд экспозиций, а также ретроспективы и конференции пройдут в разных городах не только в Италии, но и за рубежом.

Феллини хорошо известен за пределами Апеннин, считается одним из самых признанных кинематографистов мира и до сих пор остается эталоном мастерства. Он был удостоен пяти премий "Оскар", в том числе "За вклад в киноискусство", а также "Золотой пальмовой ветви" и целого ряда итальянских и европейских премий. Всю жизнь он прожил с Джульеттой Мазиной, которую снимал в своих фильмах.

От сценариев к режиссуре

Феллини начал карьеру в кино с написания сценариев, чему предшествовала работа в газетах и журналах, куда он часто писал памфлеты и рисовал шаржи. Феллини участвовал в создании сценария к фильму Роберто Росселлини "Рим - открытый город" (Roma citt aperta, 1945). Сценарий к этой драме о последнем годе Второй мировой войны в Риме на фоне роста движения Сопротивления был номинирован на "Оскар".

Феллини продолжал сотрудничать с Росселлини, отцом-основателем итальянского неореализма. Дебютировал в режиссуре он в 1951 году, сняв "Огни варьете" (Luci del Variet). Через 10 лет он пришел к "Сладкой жизни" (La Dolce Vita, 1960), в 1963 году снял "Восемь с половиной" (8 1/2 ), а еще через 10 лет "Амаркорд" (Amarcord, 1973), неизменно выступая автором сценариев своих фильмов.

Творческой мастерской для Феллини стал павильон "Театр 5" на знаменитой римской киностудии "Чинечитта". Позже ему было присвоено имя режиссера, и он станет еще одной важной площадкой в юбилейный год.

Трансформированная в сон реальность

Несмотря на весь кажущийся сюрреализм фильмов Феллини, сюжеты для них он черпал из реальности.

Как пишут биографы, перед началом новых съемок режиссер помещал в газете объявление о том, что все, кто хочет встретиться с ним, могут прийти по такому-то адресу. Собиралось несколько десятков "городских сумасшедших", парочку режиссер отбирал и потом воспроизводил наиболее интересные типажи на экране. Так появлялись его экстравагантные герои. Сам он называл это "методом Феллини".

Все самые, казалось бы, невероятные феллиниевские сцены имели реальную основу. Например, знаменитое купание в фонтане Треви актриса Анита Экберг осуществила на самом деле за два года до съемок. Эпизод оказался на станицах газет, и это вдохновило режиссера.

Был в реальности и полет статуи Христа, привязанной к вертолету (тоже сцена из "Сладкой жизни"). Бронзовую статую перевозили таким образом в Милане, примечательно, что это было во время праздника труда первого мая.

На экране режиссер причудливо трансформировал газетные заголовки и вырезки из журналов. По совету друга-психолога он зарисовывал свои сны. Рисунки Феллини - это целый пласт его наследия.

Смерть мастера

Феллини умер в 1993 году. Режиссера хоронила с почестями вся Италия.

Его верная Джульетта пережила мужа всего на несколько месяцев.