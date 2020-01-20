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Финалистов конкурса "Цветочный джем" назовут в Москве в феврале

На участие в конкурсе поступило 225 заявок из 15 стран

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Организаторы открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" 8 февраля назовут финалистов в рамках второй Международной конференции в Аптекарском огороде в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Летом текущего года в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", в четвертый раз пройдет открытый международный конкурс и фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

"Тема конкурса в этом году - улучшение городской экологии и социального климата мегаполиса. За право воплотить свои проекты борются ландшафтные дизайнеры, архитекторы и учащиеся профильных вузов со всего мира. На участие в "Цветочном джеме"-2020 поступило 225 заявок из 15 стран: России, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Польши, Словакии, Украины и Финляндии. Имена финалистов и подробности об их проектах будут объявлены 8 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Прием заявок на конкурс "Цветочный джем"-2020 стартовал 20 ноября 2019 года и продлился до 18 января 2020 года.

Участникам было предложено спроектировать выставочные сады, которые будут благотворно влиять на психоэмоциональное состояние и физическое здоровье горожан и способствовать гармоничному развитию детей, необходимым условием которого является общение с живой природой.

Согласно правилам конкурса, проекты участников должны были отвечать социальной и экологической тематике и благотворно влиять на городскую среду.

Конкурс ландшафтных дизайнеров

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В прошлом году в финал "Цветочного джема" вышли 42 проекта дизайнеров из 11 стран.

На создание конкурсных садов, украшавших Москву с июня до конца сентября, ушло более 200 тыс. живых растений, а суммарная площадь ландшафтных проектов превысила 7 тыс. кв. м.

С 22 августа по 8 сентября в рамках "Цветочного джема" была организована культурная программа: спектакли, концерты, мюзиклы, мастер-классы, лекции, экскурсии. Фестивальные площадки посетили около 7,7 млн москвичей и туристов. Важным итогом "Цветочного джема" стало создание четырех всесезонных парков: они продолжают украшать площадки "Московских сезонов" на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской и на площади Славы.

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