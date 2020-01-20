Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором "Евровидения"

ТАСС, 20 января. Шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором международных конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организатора смотров - Европейского вещательного союза.

"Мартин Остердаль, телевизионный управленец с 20-летним опытом работы, был назначен исполнительным руководителем песенного конкурса "Евровидение" и песенного конкурса "Детское Евровидение", - говорится в релизе.

Остердаль присоединится к команде конкурса в конце апреля и приступит к обязанностям исполнительного директора сразу после 65-го конкурса "Евровидение", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. На этом посту он сменит Йона Ола Санда, руководившего конкурсом на протяжении 10 лет. В свою очередь Йон Ола Санд перейдет на работу в головной офис норвежской вещательной корпорации NRK.

"Песенный конкурс "Евровидение" - крупнейшее в мире мероприятие с живой музыкой и самое продолжительное шоу на телевидении. Его способность развлекать и объединять людей по всей Европе и за ее пределами уникальна и никогда не должна восприниматься как должное. Для меня большая честь получить возможность работать над его дальнейшим развитием и популярностью", - привели в пресс-службе слова Остердаля.

Остердаль был исполнительным продюсером конкурса "Евровидение" в 2013 и 2016 годах, когда смотр проходил в шведских городах Мальме и Стокгольме. Он также занимал должность программного директора и управляющего развлекательными и спортивными программами шведской общественной телевещательной организации STV, работал над церемонией вручения Нобелевской премии и свадьбой шведской кронпринцессы Виктории в 2010 году.