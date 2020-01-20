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Реставраторы восстановили императорский ковер из Царского Села, побывавший в эвакуации

Реставрация длилась почти полтора года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Ковер XIX века из приемной императора Александра II в Екатерининском дворце Царского Села под Петербургом вернулся в музей-заповедник после реставрации. Об этом говорится в распространенном сообщении отдела по связям с общественностью музея.

Возвращение экспоната, спасенного в войну благодаря эвакуации, состоялось в преддверии 76-й годовщины со дня освобождения города Пушкин от фашистской оккупации, которая будет отмечаться 24 января.

"В музей-заповедник "Царское Село" вернулся после реставрации ковер XIX века из исторической коллекции - когда-то он находился в Приемной императора Александра II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. У этого предмета непростая, но счастливая судьба: во время Великой Отечественной войны он уцелел благодаря эвакуации; в Царское Село снова поступил шестьдесят два года назад. С момента поступления из Павловска в 1958 году ковер ни разу не реставрировался", - говорится в сообщении.

Напольный ковер размерами более 5 м в длину и без малого 3 м в ширину с пестрым орнаментом в восточном стиле был произведен во второй половине XIX века на фабрике Вильгельма Лейслера в Германии. "В сорок первом ковер вывезли в эвакуацию в Сарапул, потом он находился в Центральном хранилище музейных фондов в Павловске, а в 1958-м вернулся в наши фонды. Это очень ценный для музея экспонат. Особую значимость ему придает наличие маркировки, известна фирма изготовителя", - приводят в отделе слова хранителя фонда "Женский костюм" музея-заповедника "Царское Село" Екатерины Поцелуевой.

Отмечается, что реставрация длилась почти полтора года, с августа 2018. Работы выполняла художник-реставратор одной из столичных мастерских Светлана Скрипник. "Посетители могут помнить [ковер] по экспозиции Александровского дворца. Скорее всего, после завершения воссоздания интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца он займет место в новой экспозиции", - добавили в музее-заповеднике.

Восемь залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, которые строились как личные покои Екатерины II и были полностью утрачены в годы Великой Отечественной войны, планируется воссоздать к 2023 году. В течение пяти лет будут восстановлены Зеркальный, Синий и Серебряный кабинеты Екатерины II, ее Опочивальня и Туалетная, Купольный, Рафаэлевский и Китайский залы. Стоимость проекта составляет, по данным руководства музея, более 600 млн рублей, он будет реализован при поддержке ПАО "Газпром".

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