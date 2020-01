Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

Британский журнал Empire составил список лучших фильмов XXI века. Рейтинг из 100 картин, составленный критиками и читателями издания, возглавила кинолента Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015).

Вслед за ней в первой пятерке оказались "Властелин колец: Братство Кольца" (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, 2001) Питера Джексона, "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008) и "Начало" (Inception, 2010) Кристофера Нолана, а также фильм Барри Дженкинса "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

В первую десятку попали "Социальная сеть" (The Social Network, 2010) Дэвида Финчера, "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) братьев Руссо, "Прочь" (Get Out, 2017) Джордана Пила, "Лабиринт Фавна" (Pan’s Labyrinth, 2006) Гильермо дель Торо и "Трудности перевода" (Lost In Translation, 2003) Софии Копполы.