Музей космонавтики и японский Аэрокосмический музей заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подписание меморандума состоялось между Московским музеем космонавтики и японским Аэрокосмическом музеем Гифу-Какамигахара. Подписание документа откроет Год японско-российских межрегиональных и побратимских обменов. Об этом во вторник перед подписанием документа сообщила директор Московского музея космонавтики Наталья Артюхина.

"Заключение документа послужит дальнейшему развитию научных и культурных связей между Японией и Россией, а также будет способствовать повышению интереса жителей обеих стран к изучению истории и культуры исследования космического пространства. Первое мероприятие в рамках данного соглашения состоится в Москве 11 февраля. В этот день в столичном музее космонавтики пройдет телемост между московскими и японскими школьниками", - уточнила Артюхина.

Она добавила, что в мероприятии примут участие старшеклассники столицы, которые изучают японский язык. Такой телемост пройдет впервые в истории, в рамках мероприятия дети смогут обменяться знаниями.

По словам директора Аэрокосмического музея Гифу-Какамигахара Такафуми Мацуи, их музей обладает богатым архивом, в который входят фото и видео материалы, экспонаты отражающие богатую историю России в сфере космонавтики.

"Наш музей был вновь открыт в 2018 году после масштабных реставрационных работ. Мы гордимся тем, что наша экспозиция насчитывает 43 самолета. Это самое большое количество самолетов, которые собраны в одном месте. Более того, некоторые виды данного воздушного судна можно увидеть только у нас", - рассказал Мацуи.

Реализация меморандума

В рамках подписанного документа планируется проведение крупных культурных и образовательных мероприятий. В том числе, в марте 2020 года в японском музее откроется новая выставка "Начало освоения космоса", которая пройдет в честь двухлетнего юбилея с момента открытия после реставрации. Экспозиция будет включена в проект реализации подписанного меморандума.

"Выставка будет посвящена истории космических разработок. Прежде всего разработок, которые были созданы в России", - пояснил Мацуи.

На данный момент идет активное обсуждение какие экспонаты предоставит московский музей космонавтики. "Процесс вывоза государственных экспонатов - это серьезная и многоплановая работа. Сейчас идет подготовка необходимых документов. Как только этот процесс завершится - мы будем иметь список тех экспонатов, которые смогут отправиться на выставку", - сказала Артюхина.

Побратимский обмен

В июне 2019 года в японском городе Осака на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 года Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.