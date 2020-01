У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС, 21 января. Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона, слухи о которой появлялись с 2019 года. С таким признанием певец вместе со своей женой Шэрон выступил во вторник в телепередаче Good Morning America ("С добрым утром, Америка") на телеканале ABC.

"У меня не получается хранить секреты. Я не могу больше жить с этим, потому что, кажется, у меня заканчиваются отговорки", - заявил певец. По словам жены музыканта, болезнь ее мужа "не смертный приговор, даже с большой натяжкой", но она сильно повлияла на жизнь всей семьи.

Музыкант сообщил, что обращался за медицинской помощью к специалистам как в США, так и за рубежом. Сейчас он находится дома и проходит медикаментозное лечение.

Ранее в октябре 2019 года музыкант в очередной раз перенес европейскую часть своего "прощального" турне No More Tours II из-за операции на шейные позвонки. Гастроли No More Tours II ("Никаких больше туров II", созвучно с названием песни Осборна 1991 года No More Tears) стали продолжением прощального турне 1992 года No More Tours - в него музыкант отправился после того, как у него диагностировали склероз. Как выяснилось позже - ошибочно, что дало ему возможность продолжать концертную деятельность по всему миру.