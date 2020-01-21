Театр "Современник" выпускает спектакль "Папа" с Гармашом и Толстогановой в главных ролях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский театр "Современник" готовится представить зрителям спектакль "Папа", главные роли в котором исполнят Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. В среду состоится пресс-показ новой постановки, премьерные показы которой объявлены на 24, 25 января и 2, 3, 24 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Автор пьесы "Папа" - французский писатель Флориан Зеллер. В 2016 году The Guardian назвала его "самым ярким молодым драматургом нашего времени". Его пьесы переведены на многие языки и пользуются популярностью во всем мире. "Папа" - самая известная из них, отмеченная престижной премией "Мольер" и номинированная на британские театральные премии Theatre Awards UK и Evening Standart Theatre Awards. Ее уже поставили в театрах Европы, Америки и Японии", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что для постановки пьесы Галиной Волчек (бывший худрук "Современника", умерла 26 декабря 2019 года) был приглашен режиссер Евгений Арье, чьи спектакли, поставленные на сцене "Современника" ("Враги. История любви" и "Скрытая перспектива"), стали событием для театральной Москвы.

Как пояснили в пресс-службе "Современника", в пьесе "Папа", жанр которой обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, пронзительная трогательность и почти детективная интрига. Создатели спектакля рассуждают на темы: что такое реальность, до какой степени она объективна и как происходящее вокруг отражается в нашем сознании.

Спектакль пройдет на Основной сцене "Современника". Сценографом выступил Николай Симонов. Исполнителями ролей также стали Мария Аниканова, Дарья Белоусова, Янина Романова, Сергей Гирин, Олег Феоктистов.