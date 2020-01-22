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Студенты из Ярославля написали книгу об актерах Волковского театра

Авторами книги стали 22 человека, каждый взаимодействовал с одним актером

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Студенты ярославских вузов написали книгу "Один к десяти. Театральные портреты", посвященную актерам Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта и составитель книги, профессор Валентин Степанов.

"С уходом с рынка старых печатных изданий в регионе ушла и традиция театральных рецензий. Современное поколение актеров недостаточно изучено, описано. Вот именно на этом фоне родилась идея использовать методологию журналистского жанра портретного очерка, для того, чтобы собрать информацию и написать об актерах Волковского театра", - сказал Степанов.

Над книгой работали 22 автора, каждый взаимодействовал с одним актером. В проекте приняли участие студенты Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) и Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ). Авторы работали с архивами, посещали спектакли, брали у актеров интервью. В книге рассказывается о творческом пути актеров, их мечтах, ролях в театре, о работе в кино.

"Тираж будет 500 экземпляров. Сейчас книга печатается, первая партия поступит 24 января. Книга будет доступна в электронной библиотеке, также будет рассылка в библиотеки, в том числе ярославские. <…> Мы старались писать популярным языком, чтобы это было интересно читать тем, кто просто любит театр", - добавил Степанов.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
РоссияЯрославская область
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