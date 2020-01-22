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75-летие Победы

Отечественные военные фильмы покажут на большом экране в десятках стран

Участие в проекте уже подтвердили 25 государств, среди которых Китай, Эстония, Франция, Германия и Италия

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Мосфильм" запускает проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - снятые на киностудии фильмы о войне покажут на большом экране в разных странах мира. Об этом в среду сообщается на сайте компании.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Мосфильм" запускает масштабный проект - военные фильмы, снятые на киностудии в разные годы, вновь выйдут на большие экраны в разных странах мира. <…> Партнерами "Мосфильма" в организации показов выступают дипломатические миссии РФ в этих странах, Федеральное агентство "Россотрудничество", синематеки, некоммерческие организации и частные фирмы", - говорится в сообщении.

Участие в проекте уже подтвердили 25 стран, среди которых Китай, Индонезия, Эстония, Венгрия, Франция, Германия, Италия, ЮАР, Израиль и др. В программу включена киноклассика, прошедшая цифровую реставрацию - "Иваново детство" (режиссер Андрей Тарковский), "Восхождение" (Лариса Шепитько), "Они сражались за Родину" (Сергей Бондарчук), "Летят журавли" (Михаил Калатозов) - и современные фильмы - "Дорога на Берлин" (Сергей Попов), "Белый тигр" (Карен Шахназаров) и др.

Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров отметил, что советское и российское кино на данный момент слабо представлено в мире. "75-летие Великой Победы - это чрезвычайно значимая для нашей страны дата и весомый повод для широкого показа наших военных картин по всему миру, тем более что мы располагаем большим количеством фильмов в высоком качестве, прошедших цифровую реставрацию. Международный отдел "Мосфильма" сумел добиться впечатляющих договоренностей - показы пройдут практически в половине стран Латинской Америки, а также в Европе, Азии и Африке. Фильмы выйдут в кинотеатральный прокат и, я надеюсь, будут показаны в эфире крупнейших телеканалов - мы со своей стороны такую работу ведем", - цитирует его пресс-служба.

По словам Шахназарова, показы проводятся на некоммерческой основе. "Мы даже вкладываем собственные средства. Главное для нас - познакомить иностранного зрителя с выдающимися лентами советского периода, донести до него нашу позицию о роли советского народа в разгроме гитлеровской Германии, наше видение истории. Ко всему прочему, это еще и продвижение бренда "Мосфильма" за рубежом", - приводит его слова пресс-служба.

В Индонезии показы начнутся уже в марте и будут проводиться весь год. В остальных странах просмотры военных кинолент состоятся в апреле-мае, в Бордо (Франция) показы запланированы на ноябрь 2020 года (в рамках Фестиваля российского кино).

Теги
Россия75-летие Победы
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