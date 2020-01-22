{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Льежский королевский филармонический оркестр впервые выступит в России

Оркестр из Бельгии приедет на XI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, который пройдет в Москве с 27 по 31 марта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Льежский королевский филармонический оркестр из Бельгии впервые приедет в Россию в рамках XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который пройдет в Москве с 27 по 31 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба смотра.

"Главной концертной площадкой фестиваля станет Большой зал консерватории. За пять фестивальных дней здесь выступят крупнейшие музыкальные коллективы России и Европы, восходящие звезды и всемирно известные исполнители. Завершится фестиваль концертом впервые приезжающего в Россию Льежского королевского филармонического оркестра", - отметили в пресс-службе.

Бельгийский коллектив выступит в Москве под управлением бразильского дирижера Джона Нешлинга с солистом, аргентинским пианистом Нельсоном Гернером. Прозвучат сочинения Сезара Франка, Иоганнеса Брамса, Эйтора Вилла-Лобоса и Рихарда Штрауса.

Старт смотру в день рождения виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича даст Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича под управлением Юрия Темирканова и лауреат 1 премии XVI Конкурса Чайковского Сергей Догадин. "В программе вечера произведения С. Прокофьева и Д. Шостаковича - двух гениев, с которыми Мстислава Ростроповича связывали глубоко личные отношения, перед которыми он преклонялся, без музыки которых не мыслил своего творчества", - рассказали организаторы.

В фестивале также примут участие австрийский камерный ансамбль Camerata Salzburg и пианист Реми Женье, один из старейших оркестров Финляндии, Симфонический оркестр города Лахти, и обладатель премии "Грэмми", виолончелист Трулс Морк, а также Оркестр итальянской Швейцарии и виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт.

Ростропович (1927-2007) - лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1964) премий, Государственной премии РФ (1996), пяти премий "Грэмми" (1971-2004). Сотрудничал с Московской филармонией, был главным дирижером Вашингтонского национального симфонического оркестра (1977-1994). Из-за выступления в защиту писателя Александра Солженицына в 1974 году был выслан из СССР, в 1977 лишен советского гражданства. Реабилитирован и восстановлен в гражданстве в 1990 году.

Теги
БельгияРоссия
Реклама на ТАСС
МХАТ им. Горького покажет два спектакля на сцене Волковского театра в Ярославле
В марте театр им. Волкова поставит на площадке МХАТ им. Горького спектакли "Лес" и "Земля Эльзы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС