Льежский королевский филармонический оркестр впервые выступит в России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Льежский королевский филармонический оркестр из Бельгии впервые приедет в Россию в рамках XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который пройдет в Москве с 27 по 31 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба смотра.

"Главной концертной площадкой фестиваля станет Большой зал консерватории. За пять фестивальных дней здесь выступят крупнейшие музыкальные коллективы России и Европы, восходящие звезды и всемирно известные исполнители. Завершится фестиваль концертом впервые приезжающего в Россию Льежского королевского филармонического оркестра", - отметили в пресс-службе.

Бельгийский коллектив выступит в Москве под управлением бразильского дирижера Джона Нешлинга с солистом, аргентинским пианистом Нельсоном Гернером. Прозвучат сочинения Сезара Франка, Иоганнеса Брамса, Эйтора Вилла-Лобоса и Рихарда Штрауса.

Старт смотру в день рождения виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича даст Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича под управлением Юрия Темирканова и лауреат 1 премии XVI Конкурса Чайковского Сергей Догадин. "В программе вечера произведения С. Прокофьева и Д. Шостаковича - двух гениев, с которыми Мстислава Ростроповича связывали глубоко личные отношения, перед которыми он преклонялся, без музыки которых не мыслил своего творчества", - рассказали организаторы.

В фестивале также примут участие австрийский камерный ансамбль Camerata Salzburg и пианист Реми Женье, один из старейших оркестров Финляндии, Симфонический оркестр города Лахти, и обладатель премии "Грэмми", виолончелист Трулс Морк, а также Оркестр итальянской Швейцарии и виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт.

Ростропович (1927-2007) - лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1964) премий, Государственной премии РФ (1996), пяти премий "Грэмми" (1971-2004). Сотрудничал с Московской филармонией, был главным дирижером Вашингтонского национального симфонического оркестра (1977-1994). Из-за выступления в защиту писателя Александра Солженицына в 1974 году был выслан из СССР, в 1977 лишен советского гражданства. Реабилитирован и восстановлен в гражданстве в 1990 году.