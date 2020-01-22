Алиса Гребенщикова представит на ВДНХ в Москве программу о поэтессе Ольге Берггольц

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Поэтический вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, пройдет 27 января в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Актриса и режиссер Алиса Гребенщикова представит программу о творчестве русской поэтессы, блокадницы Ольги Берггольц, сообщила пресс-служба выставочного центра в среду.

"27 января в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Постоянный резидент образовательной программы "Знание. ВДНХ" - актриса и режиссер Алиса Гребенщикова - представит литературную программу "Ольга Берггольц. Голос блокады" из цикла "Амазонки поэзии". Вход для всех желающих бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вечере будут звучать записи из дневника Берггольц и воспоминания современников. Участники смогут проследить путь Берггольц в поэзию и становление ее как личности. Программа пройдет в сопровождении струнного квартета.

Цикл Гребенщиковой "Амазонки поэзии" продолжится 19 февраля программой о судьбе и творчестве Беллы Ахмадулиной, а завершится зимняя часть 4 марта вечером поэзии Анны Ахматовой.