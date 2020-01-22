Рост доходов российских федеральных театров с 2012 года составил 186%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доходы федеральных театров выросли с 2012 года к концу 2019 года с 4,4 млрд руб. до 12,6 млрд руб., рост составил 186%. Об этом говорится в "Предварительных итогах деятельности Минкультуры России с 2012 по 2019 годы", опубликованных на сайте ведомства.

Выросло также число постановок на 27%. В 2012 году федеральные театры поставили 6,2 тыс. постановок, а в 2019 - 7,9 тыс. В министерстве уточнили, что в 2020 году ведомством были выделены дополнительные средства в размере 1,5 млрд руб. на обновление материально-технической базы региональных театров.

Посещаемость российских музеев выросла в 2019 году до 155 млн посещений в год, в 2012 году фиксировалось 90 млн посещений. Доходы федеральных музеев от платных услуг в минувшем году составили 17,7 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей 2012 года. В Минкультуры сообщили, что в 2020 году в федеральное ведение принимаются ГМЗ "Павловск" в Санкт-Петербурге, музей П. И. Чайковского в Клину, Объединенный музей Ю. А. Гагарина (Смоленская область), Объединенный Псковско-Изборский музей-заповедник. В 2021 году откроются Объединенное фондохранилище (Новая Москва), Экспозиционный корпус Музея Мирового океана (Калининград), Рязанский музей-заповедник, объекты музея-заповедника Абрамцево.

По итогам программы по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей менее 500 тыс. человек с 2015 по 2019 год Министерством культуры были поддержаны заявки 1015 заявок 878 населенных пунктов. В 2019 году посещаемость открытых в рамках программы кинозалов составила 10,9 млн человек, а кассовые сборы достигли 2 млрд рублей. По плану на 2024 год количество кинозалов должно составить 2 тыс.

Кроме того, доход филармонии в ведении Минкультуры вырос на 30% в 2019 году и составил 1,34 млрд рублей. За период с 2012 по 2019 год в ключевых сферах культуры было принято 68 федеральных законов.

По указу президента РФ Владимира Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова 21 января была назначена главой министерства. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.