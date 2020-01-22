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Netflix выпустит анимационный фильм по мотивам "Ведьмака"

Проект получил название "Ведьмак: Ночной кошмар Волка"
Кадр сериала "Ведьмак" Netflix
Описание
Кадр сериала "Ведьмак"
© Netflix

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Южнокорейская студия Studio Mir занимается созданием анимационного фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в на странице Netflix в Twitter.

"Слухи являются правдой, новая история о ведьмаке, находится в работе! Анимационный фильм "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" расскажет нам о новой угрозе Континенту", - информировал Netflix.

По его данным, в новом проекте заняты сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо ДеМайо. Хиссрик, помимо сериала "Ведьмак", известна по сериалам "Западное крыло" (The West Wing, 1999-2006) и "Академия "Амбрелла" (The Umbrella Academy, с 2019). ДеМайо - автор сценариев комиксов и ряда видеоигр.

Главных героев "Ведьмака" сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Ани Чалотра (чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (княжна Цири). Все они являются британскими актерами.

Теги
СШАРеспублика Корея
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