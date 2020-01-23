Выставка "Без дублера" памяти Николая Караченцова пройдет в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выставка-посвящение народному артисту РСФСР Николаю Караченцову пройдет в Бахрушинском музее с 29 января по 23 февраля. Посетители увидят афиши, фотографии, театральные костюмы и личные вещи актера, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"С 29 января по 23 февраля Бахрушинский музей представляет выставку, посвященную 75-летию народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Название выставки отражает отношение актера к профессии, к жизни и отношение к нему публики. "Без дублера" актер играл все свои спектакли в театре "Ленком", 17 лет в "Тиле" театра Марка Захарова. Свою главную роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" исполнял также почти четверть века - это почти 1,5 тыс. спектаклей", - говорится в сообщении.

Самый большой раздел выставки посвящен именно театральному периоду в жизни артиста - здесь можно будет увидеть афиши, фотографии, сценические костюмы. Также в экспозиции будут личные гитары Караченцова, ботинки с металлическими набойками для степа, теннисные ракетки, виниловые пластинки, выпущенные фирмой "Мелодия", "Антологию Николая Караченцова" из 12 компакт-дисков.

"Участие семьи в подготовке выставки позволило в прямом смысле "документировать" историю жизни актера: публика не просто перелистает редкие фотографии из семейного архива - Караченцов среди домашних и друзей, в путешествиях и на теннисном корте - но и увидит генеалогическое древо Караченцовых, подлинные документы актера, его награды", - добавили в пресс-службе.

В пространстве выставки будет создан зрительный зал, где можно увидеть фрагменты из разных фильмов с участием артиста, в том числе эксклюзивный эпизод фильма "Белые Росы. Возвращение", где актер сыграл свою последнюю роль после автокатастрофы. Выставка проводится при участии семьи Караченцовых и Театра "Ленком".

Об артисте

Караченцов родился 27 октября 1944 года. В "Ленкоме" он сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Первый успех актеру принесла главная роль в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Среди других работ - "Жестокие игры", "Автоград 21", "Звезда и Cмерть Хоакина Мурьеты", "Оптимистическая трагедия", "Гамлет", "Шут Балакирев". Самой известной стала роль графа Резанова в рок-опере "Юнона" и "Авось", которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении более чем 20 лет.

Актер сыграл свыше 100 киноролей. Наибольшую известность ему принесли картины "Старший сын", "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Криминальный квартет", "Ловушка для одинокого мужчины". Все трюки в приключенческих лентах он исполнял сам, без каскадеров.

Караченцов 28 февраля 2005 года, находясь за рулем своего автомобиля, попал в автомобильную аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

В 2017 году стало известно, что у актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле. Умер 26 октября 2018 года, не дожив одного дня до 74-летия.