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Фестиваль городской культуры "Зимняя платформа" открылся в Нальчике

На мероприятии пройдут выставки местных художников, лекции и арт-форум

НАЛЬЧИК, 23 января. /ТАСС/. Фестиваль городской культуры "Зимняя платформа" открылся в Нальчике. В его рамках пройдет арт-форум "В поисках идентичности", организованный совместно с Биеннале современного искусства Кавказа в Москве. Он расскажет о местных художниках, локальном современном искусстве, сообщил ТАСС сотрудник института развития города "Платформа" Булат Халилов.

"Прошлогодний летний форум и его успех показал нам, что идея проведения сезонных фестивалей городской культуры работает, что она нужна городу. Это показали и люди, которые приходили, и партнеры, которые нашлись. В этот раз мы сделали уклон на современное искусство, науку и образование. Сегодня пришел популяризатор математики Алексей Савватеев, он прочитал лекцию "Волшебная школьная геометрия", а с завтрашнего дня открывается арт-форум "В поисках идентичности", организованный совместно с Биеннале современного искусства Кавказа в Москве и партнером ITV Group, это небольшая презентация локального современного искусства, которое есть, но не очень известно", - рассказал Халилов.

Организаторы решили свести разные миры, пытаясь показать и современное искусство, и образование. "Планируется встреча с современным художником Заком Кохадо - одним из тех людей, которые ведут галерею современного искусства в Москве MSK Eastside, с куратором Биеннале современного кавказского искусства в Москве Заирой Астемировой. На круглом столе поднимем вопросы идентичности в современном искусстве и попытаемся понять, что нам делать, чтобы не утратить историческое и культурное наследие", - добавил он.

Посетителей ждут выставки местных художников Андрея Колкутина, Керима Аккизова, Руслана Мазлоева, Миланы Халиловой и других. Как считают, организаторы, потенциальными зрителями и участниками мероприятий, которые будут проходить в течение четырех дней, могут стать жители и гости столицы Кабардино-Балкарии вне зависимости от возраста и рода занятий. Летний фестиваль посетили более 2 тыс. человек.

Как далеко видно с Эльбруса

Ректор университета Дмитрия Пожарского, российский математик и экономист, популяризатор математики среди детей и взрослых Алексей Савватеев приехал в Нальчик на один день и выступил на фестивале. Его лекцией заинтересовались как математики, так и гуманитарии, переполненный зал внимательно слушал, как математик за несколько минут рассчитал дальность видимости с вершины Эльбруса: на высоте 5642 м над уровнем моря при благоприятных условиях эта величина составит 280 км.

"Мне говорят, что с Эльбруса можно увидеть оба моря: Черное и Каспийское. Не соглашусь. Черное, может, и видно, а до Каспийского далеко, зато с самолета видно оба моря. Когда вы летите над Большим Кавказским хребтом и оказываетесь посередине, тогда действительно можно увидеть оба моря, это не только математический расчет, но и на практике так", - рассказал он. После лекции математик ответил на многочисленные вопросы.

Институт развития города "Платформа" был создан в Нальчике в 2019 году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, это привлекает отдыхающих в город и развивает событийный туризм. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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