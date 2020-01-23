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Премьера спектакля Пускепалиса в Волковском театре состоится в июне

Это будет первый спектакль, поставленный артистом в Волковском театре в статусе художественного руководителя

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис поставит спектакль по пьесе Григория Горина "Забыть Герострата", премьера состоится в июне. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба Волковского театра.

"Премьера спектакля Сергея Пускепалиса по пьесе Григория Горина "Забыть Герострата" состоится в июне. Это будет первый спектакль, поставленный Пускепалисом в Волковском театре в статусе художественного руководителя", - сказала собеседница агентства.

Актерский состав спектакля пока не утвержден, распределение ролей еще не готово. Пускепалис намерен встретиться с актерами в ближайшие дни. Работу над постановкой планируется начать в апреле.

Пускепалис стал художественным руководителем Волковского театра в августе 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Пускепалис - актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ. Окончил Саратовское театральное училище, режиссерский факультет ГИТИС (курс Петра Фоменко). Работал режиссером в самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Театре Олега Табакова. С 2009 по 2011 год был главным режиссером Волковского театра.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
РоссияЯрославская область
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