Церемония вручения "Золотой орел" впервые пройдет без ведущих

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обладатели российской кинопремии "Золотой орел" будут названы в пятницу на торжественной церемонии в Москве. Как сообщил ТАСС председатель экспертного совета награды Кирилл Разлогов, церемония впервые пройдет без ведущих.

Вручение состоится в первом, самом большом павильоне киностудии "Мосфильм". "Я знаю, что главная изюминка церемонии в том, что не будет ведущих, это позволит сэкономить время, больше внимания уделить лауреатам и людям, которые будут их представлять", - отметил Разлогов.

Он напомнил, что в главной категории "Лучший фильм" на премию претендуют пять кинокартин. Это "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко. "Это очень разнопорядковые вещи, среди них есть и изысканные эстетические поиски, и хорошие продюсерские решения, и, как в случае с "Т-34", большой коммерческий успех. Голосование всегда базируется на наиболее популярных названиях, которые у нас на слуху. В этом случае все названия вполне на слуху и имеют своих почитателей среди кинематографистов", - сказал Разлогов. Балагов, Сидоров и Шипенко также выдвинуты в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Кирилл Разлогов считает, что в этом году получился "разнообразный и разноплановый список" номинантов. Кинокритик добавил, что самый серьезный кассовый успех имели две картины: "Т-34" и "Текст". При этом "Дылда" - "самая знаменитая картина этого года, даже попавшая в список претендентов на "Оскар", но не попавшая в номинацию". Что касается остальных категорий, Разлогов выделил анимацию. "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова - одна из самых ударных картин, ну и, конечно, Константин Бронзит, его лента "Он не может жить без космоса", - отметил критик.

В номинацию "Лучший телефильм или сериал (до 10 серий)" попали "Годунов", "Звоните ДиКаприо!" и "Шторм". В актерских номинациях, в частности, выдвинуты Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Мария Миронова, Виктория Мирошниченко, Евгений Цыганов, Иван Янковский, Павел Деревянко. Актер Александр Петров дважды номинирован в категории "Лучшая мужская роль в кино" - за фильмы "Т-34" и "Текст". Также он может быть отмечен за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал "Звоните ДиКаприо!").

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.