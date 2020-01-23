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Юрий Башмет откроет первый Зимний фестиваль искусств в Москве в день рождения

Дирижеру 24 января исполняется 67 лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий в пятницу 67-летие, откроет в этот день первый Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Праздничная программа - "Арт-манифест" - держится в секрете, отметил он в беседе с журналистами.

"Мы не говорим, что будет на открытии. Будут премьеры, уважение к интеллекту и душе слушателя, полное отрицание любой спекуляции и внешних эффектов в исполнительстве", - отметил Башмет. По словам маэстро, отмечать день рождения на сцене стало для него традицией. "С детства для меня существует два праздника: день рождения и Новый год. Какой-то раз я не оказался на сцене в день рождения, и мне было очень грустно", - поделился он.

С 2008 года Башмет проводит аналогичный фестиваль в Сочи. В этом году Зимний фестиваль искусств пройдет там с 12 по 23 февраля. "В Сочи родилось много спектаклей, Всероссийский юношеский оркестр, премьеры, Конкурс молодых композиторов. Мне вдруг захотелось собрать накопленное в Москве и продолжить открывать новое, делать слушателей соучастниками", - пояснил маэстро.

На столичном смотре состоятся сразу три мировые премьеры. Хоровая опера Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" прозвучит 7 февраля в "Филармонии-2". Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова войдут в программу финального концерта 10 февраля в Большом зале консерватории.

В афише театральные работы Башмета: "Евгений Онегин" (28 января) при участии Ольги Литвиновой и Константина Хабенского, "Не покидай свою планету" (31 января и 1 февраля) - также с Хабенским, "Фантастическая Кармен" (4 февраля) с Евгением Стычкиным, Михаилом Трухиным и Ольгой Ломоносовой, "Ван Гог. Письма к брату" (8 февраля) с Евгением Мироновым. Тридцатого января Камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнит шесть Бранденбургских концертов Иоганна Себастьяна Баха, а 3 февраля в Концертном зале им. Чайковского будет представлен международный этнический оперный проект.

Юрий Башмет возглавляет Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также ряд международных музыкальных фестивалей в России и за рубежом. Талант Башмета как альтиста сделал этот инструмент самостоятельным. Так, российский музыкант первым дал сольные концерты в главных залах мира: в венском "Музикферайне", в нью-йоркском Карнеги-холле, в миланском театре Ла Скала, в Большом зале Московской консерватории, в Ленинградской филармонии, в амстердамском "Концертгебау", в токийском Сантори-холле.

Теги
РоссияБашмет, Юрий Абрамович
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