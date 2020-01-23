Театр имени Маяковского впервые поставил пьесу Александра Вампилова

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского впервые за свою почти 100-летнюю историю обратился к творчеству русского советского прозаика и драматурга Александра Вампилова (1937-1972), поставив его пьесу "Старший сын". В пятницу состоится премьера одноименного спектакля, пресс-показ которого прошел в четверг.

По сюжету студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них - внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман.

Зрители знакомы с этой пьесой по многочисленным постановкам, но больше всего по двухсерийному телевизионному фильму "Старший сын", снятому на киностудии "Ленфильм" в 1975 году режиссером Виталием Мельниковым. Роли в картине исполнили Евгений Леонов (Сарафанов), Николай Караченцов (Бусыгин), Нина Егорова (дочь Сарафанова), Михаил Боярский (Сильва) и другие известные актеры.

В Театре Маяковского, согласно афише, в этих ролях соответственно выступают Игорь Костолевский, Алексей Дякин, Полина Лазарева, Владимир Гуськов. В актерском составе также значатся Юлия Соломатина, Станислав Кардашев, Илья Никулин, Константин Константинов.

Режиссер постановки - Анатолий Шульев, сценограф - Мариус Яцовскис, художник по костюмам - Мария Данилова.

Мнения перед премьерой

"Мне кажется, что пьеса Вампилова на все времена. А в наше непростое время она особенно востребована - ведь это история о сострадании, благородстве, чувстве собственного достоинства. Если нам удастся привлечь и заинтересовать зрителей, я был бы очень рад", - сказал в беседе с ТАСС народный артист РФ Игорь Костолевский.

На вопрос о том, не боится ли он сравнения с экранным образом его героя Сарафанова, которого играл Евгений Леонов, Костолевский ответил, что неоднократно выходил на сцену вместе с Леоновым. "Потом, мы очень разные. Исходя из этого, я и взялся сыграть Сарафанова в нашем спектакле", - поделился Костолевский.

Высоко отозвался о партнерстве с Костолевским исполнитель роли Бусыгина актер Алексей Дякин. "Игорь Матвеевич - прекрасный партнер. Мастер. Мне с ним было хорошо, уютно, хотя на репетициях случалось всякое, мы и ссорились, и мирились", - рассказал Дякин. По его словам, по ходу работы над спектаклем между актерами возникли такие же теплые, почти родственные, чувства, как и между их персонажами, когда чужие люди вдруг стали друг другу близкими родственниками.

"У Вампилова потрясающая драматургия. Ни одного лишнего слова, ни убавить, ни прибавить. До этого я сталкивалась только с авторами из давних веков", - отметила исполнительница роли дочери Сарафанова актриса Полина Лазарева.

"Старший сын" - это пьеса о семье, о любви", - продолжила она. "И лично для меня дом, семья, родители - главное, я без них никуда. Но почему-то на сцене простое, такое понятное оказалось сложным. Я внутри паникер страшный. До последнего думала, что я самое слабое звено в спектакле. Но потом на репетицию пришли папа и бабушка (актеры Александр Лазарев-младший и Светлана Немоляева), я расслабилась и стала получать удовольствие, меня хвалили два народных артиста", - улыбнулась актриса.

Предпремьерные мнения резюмировал режиссер-постановщик Анатолий Шульев. "Тема взаимоотношений между родителями и детьми очень важна для меня", - признался он. "Старший сын" - это возможность для каждого разобраться в своих собственных отношениях с близкими, где-то посмеяться вместе, может быть, простить кого-то или, наоборот, сказать всю правду. Для меня это история о выходе из кризиса, о поиске гармонии, своего места среди других, о том, как чужие становятся близкими, когда у них появляется общая память", - заключил режиссер.